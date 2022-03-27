本报3月26日电 （记者岳林炜、胡仁巴）2022“新疆是个好地方”新疆文化和旅游周（日本专场）25日举行线上启动仪式，由新疆维吾尔自治区文化和旅游厅、中国驻大阪总领馆联合中外文化交流中心共同举办。

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅党组书记侯汉敏在致辞中表示，新疆是古丝绸之路的重要通道，多元文化的汇聚之地，传承了丝路精神。当地民风淳朴，社会和谐稳定，人民安居乐业，各民族团结奋斗。希望通过本次活动，日本各界人士更好地了解真实的新疆、发展变化的新疆，进一步推动中日两国人文交流和民心相通。

中国驻大阪总领事薛剑表示，新疆文化和旅游周是疫情背景下了解新疆、体验新疆、感知新疆的绝好机会。中国驻大阪总领馆去年12月发布“新疆是个好地方——疫情后赴中国新疆旅游招募”活动，引发两国民众广泛关注。期待日本朋友通过此次活动加深对新疆的认识和理解，在疫情后前往新疆旅游，用亲身经历讲述最真实、最地道的新疆故事。

在接下来的15天里，活动主办方将通过各自网站和社交媒体平台，陆续推出包括主题宣传片、数字展览、电影、舞台精品剧目等近百项精彩内容，中国驻大阪总领馆还将举办“我在新疆等你”领馆开放日活动。

《 人民日报 》（ 2022年03月27日 03 版）

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