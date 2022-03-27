人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

2022新疆文化和旅游周（日本专场）启动

2022年03月27日05:06 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报3月26日电  （记者岳林炜、胡仁巴）2022“新疆是个好地方”新疆文化和旅游周（日本专场）25日举行线上启动仪式，由新疆维吾尔自治区文化和旅游厅、中国驻大阪总领馆联合中外文化交流中心共同举办。

　　新疆维吾尔自治区文化和旅游厅党组书记侯汉敏在致辞中表示，新疆是古丝绸之路的重要通道，多元文化的汇聚之地，传承了丝路精神。当地民风淳朴，社会和谐稳定，人民安居乐业，各民族团结奋斗。希望通过本次活动，日本各界人士更好地了解真实的新疆、发展变化的新疆，进一步推动中日两国人文交流和民心相通。

　　中国驻大阪总领事薛剑表示，新疆文化和旅游周是疫情背景下了解新疆、体验新疆、感知新疆的绝好机会。中国驻大阪总领馆去年12月发布“新疆是个好地方——疫情后赴中国新疆旅游招募”活动，引发两国民众广泛关注。期待日本朋友通过此次活动加深对新疆的认识和理解，在疫情后前往新疆旅游，用亲身经历讲述最真实、最地道的新疆故事。

　　在接下来的15天里，活动主办方将通过各自网站和社交媒体平台，陆续推出包括主题宣传片、数字展览、电影、舞台精品剧目等近百项精彩内容，中国驻大阪总领馆还将举办“我在新疆等你”领馆开放日活动。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月27日 03 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部