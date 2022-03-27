本报3月26日电 （记者张朋辉）中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭25日在联合国人权理事会第四十九届会议代表观点相近国家作共同发言，阐述对民主和人权问题看法。

陈旭表示，民主和人权是人类共同追求。世界是丰富多彩的，多样性是人类社会的基本特征。各国的历史文化不同、现实国情不同，民主的形式选择必然有所不同。一国民主不民主，关键在于是不是真正做到了人民当家作主，人民需要解决的问题是不是得到切实解决。

陈旭指出，促进和保障民主、人权是国际社会共同事业，不应成为向别国施压的工具。任何国家滥用民主价值，借口维护民主、人权干涉主权国家内政，企图迫使别国照搬自己的政治制度、民主模式，都是反民主的。

陈旭表示，国际关系民主化是时代潮流。各国应弘扬真正的民主精神，践行多边主义，推进协商合作，推动和平与发展，更好促进和保护人权，共同应对全球性挑战。

《 人民日报 》（ 2022年03月27日 03 版）

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