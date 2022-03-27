彼得·卡戈万加

近年来，中国加大向世界特别是最不稳定、最贫困地区提供国际公共产品的力度，为维护世界和平安全、促进共同发展贡献中国智慧和力量

今年初，中国提出“非洲之角和平发展构想”，支持地区国家应对安全、发展、治理三重挑战。这是中国致力于向世界提供国际公共产品、推动非洲实现和平发展的最新例证。

非洲之角战略地位独特，发展潜力巨大。近年来，该地区热点问题不时激化，甚至爆发冲突对抗，地区和平稳定、发展振兴受到严重影响。中国提出“非洲之角和平发展构想”，蕴涵着一个深刻道理——和平与发展相辅相成、密不可分。正如南非前总统纳尔逊·曼德拉所说：“和平是促进发展的最强大武器”。

中国是和平发展理念的坚定践行者。中国倡导构建基于多边主义与和平共处原则的多极化世界，致力于消除绝对贫困、实现可持续发展。“非洲之角和平发展构想”是和平发展理念的生动实践，是中国为缓和国际紧张局势、促进地区人民福祉作出的最新努力。这一构想是促进停火止暴的创新模式，能够为脆弱地区的发展提供支持，创造有利的和平环境。

“非洲之角和平发展构想”首先是加强域内对话，克服安全挑战。这需要非洲之角国家摆脱大国地缘争夺干扰，坚定走团结自强之路，把地区的命运掌握在自己手中。中国建议地区国家召开非洲之角和平会议，并已任命外交部非洲之角事务特使。其次是加快区域振兴，克服发展挑战。中国提出三点深化区域基础设施联通的方案——拓展蒙内铁路和亚吉铁路两条主轴向周边国家延伸，开发红海沿岸和东非沿岸“两轴+两岸”的发展框架，加速构建提高自主发展能力的产业带经济带。第三是探求有效路径，克服治理挑战。中方支持地区国家探索符合自身国情的发展道路，用非洲人的方式妥善处理各种民族、宗教、地域纠纷，构建团结、稳定、和谐的发展环境。

落实“非洲之角和平发展构想”有三个重要有利条件。首先是长期以来中国对非洲国家和平发展的大力支持。习近平主席提出的全球发展倡议得到积极响应和支持，成为实现联合国2030年可持续发展目标的重要引擎。其次是共建“一带一路”倡议同非盟《2063年议程》以及非洲各国自身发展战略实现深度对接。第三，全面落实中非合作论坛“九项工程”。相信“非洲之角和平发展构想”得到全面实施之时，地区面临的问题将能得到有效解决。

当今世界迫切需要更多国际公共产品。国际公共产品能促进安全稳定和经济发展，惠及各国人民和子孙后代。近年来，中国加大向世界特别是最不稳定、最贫困地区提供国际公共产品的力度，为维护世界和平安全、促进共同发展贡献中国智慧和力量。“非洲之角和平发展构想”有助于进一步深化南南合作，促进发展中国家之间的团结互助。

（作者为肯尼亚非洲政策研究所所长）

《 人民日报 》（ 2022年03月27日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)