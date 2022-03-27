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中方呼吁朝鲜半岛问题有关各方坚持对话协商正确方向

2022年03月27日05:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报联合国3月26日电  （记者李晓宏）联合国安理会25日就当前朝鲜半岛局势举行公开会。中国常驻联合国代表张军在会上呼吁有关各方保持冷静克制，坚持对话协商的正确方向，并全面阐述中方对政治解决半岛问题的看法和主张。

　　张军表示，朝鲜日前宣布进行洲际弹道导弹试射，中方对当前事态发展感到关切。中方呼吁有关各方保持冷静克制，坚持对话协商的正确方向，避免采取可能加剧紧张局势和导致误判的行动。半岛问题的直接当事方，也就是美国和朝鲜应当尽早重启直接对话进程。美方理应展现诚意，采取有实际意义的行动，为稳定局势、积累互信、重启对话作出更大努力。

　　张军表示，作为半岛近邻，中方始终坚持维护半岛和平稳定，坚持半岛无核化，坚持通过对话协商解决问题，希望美朝积极开展对话接触，寻求处理分歧的有效方案。当前形势下，国际社会在半岛问题上应保持审慎和理性态度，为推动半岛问题政治解决发挥积极和建设性作用。中方呼吁各方着眼半岛和平稳定大局，按照“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，为实现半岛无核化、构建半岛和平机制作出不懈努力。

　　他强调，要重视解决朝方合理关切。事实反复证明，对话和外交努力只有走在前面才能避免危机的发生，放任形势持续恶化不符合任何一方的利益。下一步形势往哪里走，很大程度取决于美方怎么做，是真正拿出解决问题的具体行动，还是继续把半岛问题当作地缘战略的筹码。

　　张军说，安理会涉朝决议应得到全面、完整、准确执行。安理会应当在半岛问题上发挥建设性作用，而不应一味强调制裁施压。中俄在安理会共提的涉朝决议草案，出发点就是为缓解朝人道民生形势，为各方促进互信、实现对话营造氛围，为半岛问题政治解决注入动力。这一草案仍然有效，希望各方积极考虑和支持。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月27日 03 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

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