本报记者 刘 慧

“发展是世界各国的第一要务，可持续的健康发展是全人类的坚定追求。”泰国正大管理学院副校长、暹罗智库主席洪风日前在接受本报记者采访时表示：“世界进入新的动荡变革期，中国提出的全球发展倡议是对完善全球治理体系的又一重要贡献，有助于加强全球团结合作，推动建设一个更加开放包容和可持续的未来。”

多年来，洪风频繁往来于泰中两国之间，见证了中国的发展变化。2018年，洪风应邀参加“一带一路”沿线国家智库学者联合考察团，在中国的所见所闻给他留下深刻印象。在甘肃敦煌熔盐塔式光热电站，他看到，“广袤无垠的戈壁沙漠上，高耸着一座约260米高的吸热塔，四周环绕散布着1万多面定日镜，场面十分壮观。”洪风了解到，这个发电站通过聚光吸热、储能换热等环节利用光热发电，24小时为当地持续输送清洁能源。“在当地政府扶持下，新技术快速投入运用，新产业不断兴起，当地的发展面貌日新月异。”

“全球发展倡议体现了中国坚持以人民为中心的发展思想。”洪风告诉记者，在四川省凉山彝族自治州西昌市考察时，他品尝过一种土豆酿造的酒。西昌的土豆产量高、质量好，却苦于不能创造更高价值。当地政府和高校合作帮助村民开展研究，将土豆酿成酒，提高农产品附加值，并支持他们建立品牌，开拓网上销售渠道，帮助村民蹚出了一条致富路。“土豆酒唤醒了大凉山蕴藏的勃勃生机。”洪风感叹，土豆变成了“金豆”，村民们也因此盖起了新房，孩子们能受到更好的教育。

中国政府的教育扶贫政策也对洪风很有启发。在正大管理学院，洪风曾教过一名来自四川凉山地区的彝族博士生格坡铁支。在中国政府提供的奖助学金等帮助下，格坡铁支在国内读完硕士。后来，她到泰国攻读博士。完成学业后，格坡铁支回到家乡，成为一名大学老师。“中国政府实行扶贫和扶志扶智相结合，为贫困地区的孩子提供了更多教育机会，让他们享有平等的发展机会。全球发展倡议旨在保障每一个人的生存权与发展权，不让任何国家掉队、不让任何诉求被忽视、不让任何一个人落伍，这是解决当前世界面临的发展不平衡的钥匙。”洪风说。

“中国在实现自身发展的同时，也积极为促进全球共同发展贡献力量。”洪风认为，当今世界面临多重挑战，发展是各国的共同追求。大家一起发展才是真发展，可持续发展才是好发展。全球发展倡议呼吁各国更加重视发展问题，从而形成合力，共迎挑战。“在抗击新冠肺炎疫情中，中国用实际行动诠释了什么是真正的多边主义，什么是同舟共济，展现出一个负责任大国的担当。只有这样做，才能推动世界可持续发展，共同创造美好的未来。”

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2022年03月27日 03 版）

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