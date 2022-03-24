新华社喀布尔3月24日电（记者史先涛）当地时间3月24日，国务委员兼外长王毅在喀布尔同阿富汗临时政府代理副总理巴拉达尔举行会谈。

巴拉达尔代表阿富汗临时政府和阿富汗人民欢迎王毅和中国代表团访阿，表示阿中有着友好交往传统，两国人民相互信任、相互支持。

巴拉达尔强调，阿富汗是民族独立国家，愿同世界各国发展友好关系。阿塔是负责任的政府，愿向中国和全世界重申，决不允许任何恐怖分子在阿活动，决不允许任何人、任何机构利用阿领土采取针对别国的行动，更不允许任何势力从事破坏中国的行动。阿方重视中方安全关切，将采取切实、强有力举措，实现阿全境安全，并为维护地区安全作出贡献，希中方支持阿方增强安全能力。

巴拉达尔说，阿方高度赞赏中国驻阿使馆一直在阿坚守，这充分体现了阿中之间强有力的联系。阿方珍视同中方的友谊，赞赏中方在阿富汗人民最困难时伸出援手，特别是提供抗疫支持和阿迫切需要的人道援助。希加强经贸、能矿、农业、人才培训等各领域合作，扩大阿优势产品对华出口，欢迎中国企业赴阿投资。阿愿发挥独特地域优势，更充分参与共建“一带一路”，成为地区互联互通的桥梁。

王毅说，中阿友好源远流长。中国不干涉阿内政，不在阿谋求私利，不寻求势力范围。正如阿富汗朋友所常说，中国是唯一没有伤害过阿富汗的大国。我们为此感到自豪，愿赓续双方传统友谊，在和平共处五项原则基础上，同阿富汗发展正常友好的邻国关系。中方注意到，阿富汗临时政府致力于和平重建，采取一系列积极举措回应国际社会关切，期待阿方继续包容建政、稳健施政，更好维护妇女儿童权益，体现穆斯林宽容和友善。

王毅表示，中方愿在尊重阿主权前提下，本着注重改善和提高民生、注重提升阿自主发展能力、注重实际效果、不开空头支票的原则，同阿有序开展互利合作，助力阿将资源优势转化为发展优势。中方赞赏并欢迎阿积极参与共建“一带一路”，愿推动中巴经济走廊向阿富汗延伸，复制更多成功经验，使地处“亚洲之心”的阿富汗成为地区互联互通的纽带桥梁。中方赞赏阿方明确宣示并郑重承诺不允许任何外部势力利用阿富汗领土反对邻国或损害他国安全，希望阿方坚定、坚决地履行好这一承诺，这对阿在国际上树立正面形象、开展正常的对外交往十分必要。

同日，王毅还同阿临时政府代理外长穆塔基举行会谈。

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