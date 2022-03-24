新华社北京3月24日电 俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动已经一个月。俄乌冲突牵动世界人心，国际社会盼望乌克兰危机早日解决。

俄乌局势最新进展，请看新华社记者从俄罗斯、德国、意大利和保加利亚发回的报道——

@俄罗斯

一个月来，美国等西方国家对俄施加多重制裁，相关制裁给俄经济带来冲击，同时加剧国际金融、大宗商品市场波动，而西方国家经济也不可避免遭到制裁反噬。美国不仅没有采取实际举措推动局势缓和，反而通过武器援助、制裁等方式不断“煽风点火”。

据克里姆林宫网站消息，普京23日与俄政府成员举行视频会议时说，一些西方国家过去几周做出冻结俄罗斯资产的非法决定，俄方向欧盟成员国、美国供应商品时再用美元、欧元等货币结算已经毫无意义。俄方将在最短时间内实施综合措施，首先是向不友好国家和地区供应天然气时改用卢布结算。

俄罗斯外交部官网23日发表声明说，俄方当天向美国驻俄外交使团发出照会并提交一份名单，将驱逐被俄方列为“不受欢迎的人”的美国外交人员，以回应美方此前驱逐俄常驻联合国代表团外交官、联合国秘书处的俄方工作人员。

除此以外，俄罗斯总理米舒斯京22日表示，俄罗斯政府计划出台支持经济的一系列措施，以应对西方制裁对俄经济造成的冲击。

@德国

对于是否将禁运俄罗斯能源纳入制裁手段，欧盟内部以及欧美之间存在分歧。其中，德国、荷兰等对俄能源依赖程度较高的国家持反对意见。德国总理朔尔茨23日再次强调，德国不会立即切断来自俄罗斯的能源输入，因为这种做法会导致德国乃至整个欧洲的经济出现衰退。

美国总统拜登定于24日访问比利时首都布鲁塞尔，并与欧盟、北约和七国集团领导人会晤。届时，在制裁俄罗斯能源的选项上，欧洲将面临艰难抉择。

@意大利

意大利比萨市上千民众近日在机场举行活动，抗议意大利政府疑似秘密向乌克兰运送武器。

在社交媒体上发布的视频中，抗议者手持标语，上面写着“反对北约，支持和平”。机场工作人员对当地媒体说，他们发现运往乌克兰的货箱内装有武器和弹药，拒绝卸货和装载。

一名组织者说，向乌克兰运送武器和弹药恐将对俄乌冲突推波助澜。

@保加利亚

美国国防部长奥斯汀近日来访期间，保加利亚首都索非亚的民众也举行抗议活动。

数百名抗议者聚集在国防部等地点，要求保加利亚不要因美国干涉而决定向乌克兰提供军火，从而被卷入军事冲突之中。一些抗议者在现场高呼“北约出去”“不要打仗”等口号。

一名活动组织者说，保加利亚不应充当“大棋盘上美国的棋子”，在当前冲突中唯一应扮演的角色是乌俄的外交调解人。

（记者：胡晓光 陈嫱 毕高峰 李超 朱晟 周啸天 林浩 李东旭 李铭 黄河 唐霁 邓仙来 李骥志）

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