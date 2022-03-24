新华社巴西利亚3月23日电（记者卞卓丹）“长城背后：中国巴西当代艺术展”23日在巴西首都巴西利亚的艺术博物馆开幕。

来自中国和巴西多位艺术家的70多件参展作品通过油画、水墨、雕塑、摄影、瓷画、动画、剪纸等形式，阐述对人类社会和全球问题的共同思考，架起连接两国的文化之桥。此展将在巴西利亚展览两个月，之后这些作品还将在巴西国内进行巡展。

中国驻巴西大使馆公使衔参赞舒建平在致展览开幕式的书面贺词中表示，此次展览承载了两国文化和传统的元素，同时又具有多元叙事的跨国话语，无疑会促进两国人民的相互认知和理解，将成为近年来中巴文化交流的一个标志性活动。

巴西策展人克莱·德保拉在接受记者采访时指出，对于巴西人来说，这是一个认识艺术家及其作品的机会，还可以了解中国当代艺术的多样性。两国艺术家对中国传统艺术手法的探索和运用是此次展览的亮点，如中国的书法、水墨等，这些具有创造性和影响力的作品表达了对当前人类社会面临的全球性问题的关切。

当天，170多位嘉宾参加了在巴西利亚艺术博物馆举行的开幕式。博物馆馆长马塞洛·若热表示，文化可以在不同国家间架起理解的桥梁，“本次展览是巴西和中国相互了解的一个好机会”。

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