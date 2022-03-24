新华社达喀尔3月24日电（记者王子正）比绍消息：中国驻几内亚比绍大使馆和几比记者协会21日在首都比绍联合举办涉疆问题研讨会。中国驻几比大使郭策、几比记者代表、几比主要伊斯兰教宗教团体负责人等共约30人与会。

研讨会上，郭策简要介绍了新疆维吾尔自治区基本情况，并结合自身经历讲述了新疆各民族团结一致、和睦相处的故事。他指出，改革开放以来，新疆人均收入大幅增长，农村贫困人口全部脱贫，经济社会、宗教文化等各领域发展都取得巨大成就，当前新疆正处于历史最好的繁荣发展时期。

几比记者代表说，中国政府十分重视保障新疆维吾尔族等少数民族的生存和发展权利。新疆维吾尔族人口从1953年的360.76万人增长至2020年的1162.43万人，人均预期寿命稳步提高。在中国政府的努力下，新疆社会进步，经济发展，人民生活幸福美好，这足以证明新疆并不存在部分西方媒体所谓的“种族灭绝”“宗教迫害”等行为。一些记者代表还呼吁几比媒体进一步拓宽信息来源，以更加全面真实地了解新疆、了解中国。

几比伊斯兰教宗教团体负责人表示，从伊斯兰教传入中国至今，伊斯兰文化在中国广泛传播，宗教信仰自由受到了充分尊重和保护。

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