人民网堪培拉3月24日电 （记者陈效卫）当地时间24日，基里巴斯政府在基首都塔拉瓦举行中国援基第二批紧急抗疫物资交接仪式，中国驻基大使唐松根、基卫生部长伊森特昂、议员伊拉塔出席，基总统办公室、外交部、警察总署和媒体代表现场见证。这是基今年暴发疫情以来，中国政府紧急援助的第二批抗疫物资，主要包括医用口罩、防护服、洗手液、帐篷等共约130立方。

唐松根大使表示，新冠肺炎病毒仍在全球肆虐，疫情给基政府和人民也带来了困难与挑战，中方对此感同身受。中方秉持人类命运共同体理念，着眼基方的紧急和长期需求，积极提供相关抗疫物资，并安排航空、海运等迅速高效方式运输。中方的包机和远洋运输船上装满了各类援基抗疫物资，更满载着中国人民对远在大洋深处基民众特别的关心和支持。正如王毅国务委员兼外长指出，中国始终是南太国家可以信赖的好朋友。中方将一如既往地同基方在互尊互信基础上，不断拓展深化交流合作，为两国人民带来更多福祉。

基卫生部长伊森特昂谨代表基政府和人民感谢中国政府的抗疫援助。伊森特昂表示，疫情在基暴发以来，给基民众带来了许多伤痛。此前，中方通过包机及时运送了一批基方急需的紧急抗疫援助，今天再次捐赠新一批大量物资，展现了基中在应对疫情过程中持续深化的友谊。“近日，我在太平洋岛国卫生部长会议上向周边兄弟国家介绍了中国抗疫援助，感谢中方助力基方更好地应对疫情挑战。我们要继续团结合作，并肩应对疫情，不断深化基中伙伴关系，携手战胜新冠病毒。”伊森特昂说。

基疫情暴发以来，中国政府和广东省、浙江省向基方积极施以援手，捐赠抗疫物资。在基航运极为不便的情况下，此次大量物资系通过中国水产有限公司远洋运输船及时运抵塔拉瓦。此前，运送首批中国紧急抗疫援助物资的包机已于2月下旬抵基。

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