人民网北京3月24日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。记者会实录如下：

彭博社记者：王毅国务委员兼外长本周是否将访问阿富汗和印度？

汪文斌：关于你提到的问题，如果有消息的话，我们会及时发布。

路透社记者：美国运输部长皮特·布蒂吉格周三表示，中方已邀请美国家运输安全委员会参与东航客机事故调查。外交部对此有何评论？

汪文斌：目前中方正在全力开展东航失事客机的搜寻与救援工作。中方将按照《国际民航公约》及其附件以及中国民航法律法规开展事故调查，并与相关方保持密切联系。

韩联社记者：据报道，今天朝鲜发射了新型弹道导弹，系今年第11次射导。日本首相岸田文雄对此表达关切，随后朝鲜发文指责日本。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。希望有关各方着眼半岛和平稳定大局，坚持对话协商的正确方向，共同致力于推进半岛问题政治解决进程。

总台央视记者：不久前，中国网络安全企业360公司发布了《网络战序幕：美国国安局NSA（APT-C-40）对全球发起长达十余年无差别攻击》报告。日前，360公司完整披露了报告中提及的NSA针对中国境内目标的代表性网络武器——量子攻击平台的技术特点。发言人对此是否有进一步评论？

汪文斌：我注意到相关报告。这个报告披露的内容显示，量子攻击是美国国家安全局针对国家级互联网专门设计的一种先进的网络流量劫持攻击技术。美方可以利用这一技术，对世界各国访问推特、油管、亚马逊等美国网站的所有互联网用户发起网络攻击，中国的社交软件也是攻击目标。这意味着无论你是谁，无论你在世界哪个角落，只要你使用网络社交平台，背后都可能有个“老大”在盯着你。

近年来，美方宣称构建所谓的“清洁网络”，酝酿成立所谓“未来互联网联盟”，以提升网络安全防范能力为由同多国加强网络安全合作。这次360公司的报告指出，许多与美国有合作的国家同样也是美国网络攻击的目标。此前曝出的“脏盒”“棱镜门”“怒角计划”“电幕行动”等美国网络监控和攻击内幕也表明，连美国的盟友、伙伴都在美国的严密监控之列。可见，所谓的“清洁网络”不过是美方为方便其全球监控窃密摆下的“迷魂阵”，是“黑客帝国”为自己披上的“隐身衣”。

我们再次敦促美方在网络空间做一个负责任的国家，停止针对中国和全球的网络窃密和攻击。美方要求别国遵守的规则，自己首先应当遵守。

法新社记者：第一个问题，本月底中国将主办阿富汗邻国外长会，请问哪些国家将受邀与会？是否邀请印度参会？第二个问题，北约秘书长斯托尔滕贝格指责中国“通过公然散布谎言和虚假信息”为俄罗斯提供政治支持。他还对中国可能为俄罗斯侵略乌克兰提供物质支持表示关切。外交部对此有何评论？

汪文斌：关于第一个问题，我们正在加紧筹备第三次阿富汗邻国外长会，愿继续为阿富汗长治久安发挥邻国优势，贡献邻国力量。至于你提到的具体问题，中方会适时发布相关消息。

关于第二个问题，指责中方散布涉乌虚假信息，本身就是在散布虚假信息。

中方始终本着客观公正的态度，为早日实现停火止战、避免人道主义危机、恢复和平稳定作出积极努力。我们一贯主张，乌克兰应当成为东西方沟通的桥梁，而不应成为大国博弈的前沿。欧洲各国应当秉持战略自主原则，同包括俄乌在内的相关国家一道，本着安全不可分割精神，通过对话谈判构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。美国和北约也应当同俄开展对话，解开乌克兰危机背后的症结。

化解危机，需要的是冷静理性，而不是点火浇油。恢复和平，需要的是对话沟通，而不是施压胁迫。实现长治久安，需要的是照顾各方合理安全关切，而不是推行集团对抗、谋求绝对安全。

中方的立场同大多数国家的愿望相一致。时间将证明，中方的主张是站在历史正确的一边，任何对中方的无端指责和猜忌都将不攻自破。

《澳门月刊》记者：美国国务院表示，中国一直在散布虚假信息，这些虚假信息首先来自莫斯科，包括关于各种生物武器计划。你对此有何评论？

汪文斌：一段时间以来，我们看到国际社会围绕美国在乌克兰生物实验室的讨论十分热烈，提出了很多疑问。但我们遗憾地看到，美方作出的回应存在诸多漏洞，各方完全有理由质疑。美方不能只是用沉默和一句“虚假信息”来搪塞。究竟是不是虚假信息，这需要美方作出严肃的澄清。

美方在乌克兰生物实验室的研究目的究竟何在？美方是否在乌克兰和其他境外实验室从事美国内禁止的危险研究？国际社会对这些问题都有重大关切。

美方自证清白的最好办法就是敞开大门，接受国际社会的检验。我们敦促美方改弦更张，尽快就其在乌克兰和全球的生物军事活动作出令人信服的交代，并停止独家阻挠建立《禁止生物武器公约》核查机制。

路透社记者：美国贸易代表办公室周三宣布，重新豁免对352项从中国进口商品的关税，这少于此前考虑重新豁免的549项中国进口商品。外交部对此有何评论？

汪文斌：我们注意到相关报道，具体问题请你向主管部门询问。作为原则，中方一贯认为，中美经贸关系的本质是互利共赢，贸易战没有赢家。

(责编：刘洁妍、刘慧)