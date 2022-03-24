新华社科伦坡3月24日电 通讯：“抚平”乡道带来幸福感——记中企在斯里兰卡北部地区助力升级乡村路

新华社记者唐璐 车宏亮

“重新修建这条道路不仅方便了我们的出行，也会促进村里的发展。如果更多乡道都能这样改造和升级，这个地区的经济将得到快速发展。”家住斯里兰卡北部省瓦武尼亚的村民纳格什瓦兰，指着门前一条正在实施乡道改造的小路，对近日前来采访的记者说。

由于历史原因，斯里兰卡北部地区经济发展相对滞后，有限的基建投入使得这里的路况较为恶劣。村落间大多为土路相连，路面坑坑洼洼，每逢下雨当地人出行就十分不便。为改善民众出行条件，斯里兰卡政府陆续开展道路重建和道路网络升级。

2020年3月，中国企业在瓦武尼亚地区承建的乡村道路改造工程开工。根据当地政府公路升级改造规划，需要对原有道路进行平整、加宽加固并铺垫沥青。

中国建筑斯里兰卡北部省乡村道路改造项目经理刘存锋说，瓦武尼亚是一个有20万人口的地区，人口居住分散。企业在这里负责改建的道路总施工长度约100公里，分布在各个村落。

之前，瓦武尼亚蜿蜒绵亘的乡村土路非常狭窄，有些是前往城镇的必经之路。因此，如何同时保证村民的正常通行和施工进度，成为企业需要平衡考虑的问题。“依靠与当地村民的友好互助关系，我们确保项目从开工至今一直得到周边村民的肯定和支持。”刘存锋说。

纳格什瓦兰家恰好位于一条正在改造的小路旁，记者路过这里时，工程车正在他家门口施工。当施工人员对施工作业给他家带来的不便表示歉意时，他说：“眼下的不方便是暂时的，我们一直期待路况能够改善。”

路边开杂货铺的库马尔已经尝到了乡道改造的甜头。他说，“家门口的道路修好后，光顾店铺的客人比以前多了，生意也比以前更红火了。”

放学时分，马拉哈拉姆帕莱学校旁新铺好的马路上车来车往，其中很多都是前来接孩子的家长。目送着放学后开心奔跑和骑行的学生们，校长德威面带微笑。她告诉记者，对于这里的250名学生及家长来说，这条道路给他们带来的方便是显而易见的。

刘存锋说，乡村道路改建工程不仅改善居民出行条件，还为当地创造了就业岗位。为鼓励女性就业，项目专门设置了30%的岗位用于招聘当地女性。

今年39岁的莎希卡拉是负责清扫路面的女工。她表示，以前家里没有任何经济来源，照顾几个孩子十分艰难。自从在中国企业的项目就业后，家里的经济状况得到改善，新盖了卫生间，也通上了电。另一位女工帕拉梅什瓦里则满意地告诉记者，女性在当地一般很难找到工作，但现在她不仅有了可观的收入，每天还可以乘坐项目提供的交通工具上下班。“这是一份让大家都羡慕的工作。”她说。

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