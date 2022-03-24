上海组织秘书长张明在北京会见上合组织媒体俱乐部记者。 人民网记者 杨倩摄

人民网北京3月24日电 （记者杨倩）今天上午，上海合作组织新任秘书长张明在北京会见上合组织媒体俱乐部记者。张明指出，上合组织将坚持自身价值观和安全观，加强对外开放合作，继续维护和保障地区的和平、安全与稳定，促进共同发展。

当前国际局势风云变幻，全球疫情波折反复，世界经济低迷。张明说，上合组织自成立以来，为成员国所在地区的和平、安全和稳定做出重要贡献，这证明上合组织的发展道路是正确的。上合组织将继续坚持自身的价值观和安全观，秉持“互信、互利、平等、协商，尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”，进一步提高上合组织的影响力。

张明指出，“开放合作”是上合组织的关键词，上合与世界各国、各国际组织开展合作、交流是完全开放的。上合组织与欧盟的合作潜力巨大。“欧盟及其成员国与上合组织在各个领域都是良好的合作伙伴，这样的合作也有助于使整个欧亚大陆形成一个安全稳定、开放互利、平等合作的空间。”他说。

秘书长强调，上合组织是世界上幅员最广、人口最多的区域性国际组织，在20年的发展历程中面临过诸多困难和压力，但上合组织不惧外部的施压。

谈及与媒体的合作，张明说，上合组织的发展需要民众的支持，因此会加强与媒体合作，让更多人了解上合组织的合作成果。

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