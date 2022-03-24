人民网东京3月24日电 （记者岳林炜）3月24日，驻日本使馆临时代办杨宇同《朝日新闻》、《每日新闻》、NHK电视台、共同社、时事社等日本主流媒体负责人座谈，阐述中国在乌克兰问题上的有关立场。

杨宇表示，乌克兰问题有着复杂的历史背景和经纬，中方对局势发展到今天这一步感到痛惜。我们一贯主张维护和平、反对战争，各国主权和领土完整应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则应该得到遵守，各国合理安全关切应该得到重视，一切有利于解决危机的努力应该得到支持。当务之急是各方要一起推动当事方对话谈判，尽快停止战火，避免平民伤亡，尤其要防止发生人道主义危机。长远之道是要摒弃冷战思维，不搞集团对抗，真正形成平衡、有效、可持续的地区安全架构，这样才能实现欧洲大陆的长治久安。

杨宇表示，中方始终积极劝和促谈，为和平发声、为和谈尽力。中方在战争爆发之初就向俄方提议启动俄乌和谈，得到俄方积极回应。此后习近平主席同法、德领导人举行视频峰会，日前还同美国总统拜登视频通话。我们已提出关于乌人道主义局势的六点倡议，并向乌克兰提供了多批人道主义救援物资。各国都有权独立自主地决定自身对外政策，不应被强迫选边站队。处理复杂问题，对待不同意见，不应采取非敌即友、非黑即白的简单化做法，尤其要抵制冷战思维，反对阵营对抗。

杨宇表示，中方历来反对缺乏国际法依据，没有安理会授权的单边制裁。事实证明，制裁解决不了问题，还会带来很多新问题。实施无差别、全方位的制裁，受罪的还是老百姓。如果进一步升级，还会引发全球经贸、金融、粮食、产业链供应链等发生严重危机，使本已困难的世界经济雪上加霜，造成不可挽回的损失。目前制裁的溢出效应已经在全球显现，相信日本媒体也有切身感受。

杨宇表示，日本国内一些人将乌克兰问题与台湾问题相提并论，这种说法没有任何道理。台湾问题与乌克兰问题有着本质区别，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题完全是中国内政。乌克兰问题则是俄乌两个主权国家之间的争端。有人在乌克兰问题上强调主权原则，却在台湾问题上不断挑战甚至损害中国的主权和领土完整，这是彻头彻尾的双重标准，我们对此坚决反对。如果真正关心台湾的前途命运，就应该摒弃双重标准，尊重并支持中方维护主权和领土完整的正当做法。

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