新华社北京3月24日电 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京23日宣布，俄方向欧洲联盟成员国等“不友好”国家和地区供应天然气时将改用卢布结算。此举触发欧洲地区能源危机可能加剧的担忧，欧洲天然气价格应声上涨。

一周完成改动

普京23日与俄罗斯政府成员举行视频会议时说，一些西方国家过去几周做出冻结俄罗斯资产的非法决定，俄方向欧盟成员国、美国供应商品时再用美元、欧元等货币结算已经毫无意义。俄方将在最短时间内实施综合措施，首先是向对俄“不友好”国家和地区供应天然气时改用卢布结算。

这是2月24日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的俄罗斯总统普京发表讲话的电视画面。新华社记者白雪骐摄

“当然，俄罗斯将继续按照先前所签合同规定的数量和价格供应天然气，”普京说，“变化只涉及支付货币。”

他说，俄罗斯政府和中央银行应在一周内确定使用卢布进行相关结算的程序，并责成俄罗斯天然气工业股份有限公司对合同予以相应修改。

按这家公司说法，截至1月27日，该公司向欧洲和其他国家销售的天然气中58%以欧元结算，39%和3%分别以美元和英镑结算。

据路透社报道，俄罗斯将对“不友好”国家和地区出口的天然气改用卢布结算的消息发布后，卢布对美元汇率当天一度跃升至三周来最高点，最终收报97.7卢布兑换1美元。

俄罗斯2月24日对乌克兰发起特别军事行动以来，西方多国宣布针对俄罗斯的制裁措施，涉及诸多领域。俄方已经列出一份对俄实施制裁的“不友好”国家和地区名单。

3月9日，在俄罗斯首都莫斯科，市民穿过一条马路。新华社记者白雪骐摄

欧洲气价飙升

英国和荷兰等欧洲国家天然气批发价格23日应声上涨，最高涨幅达到30%。德国卡德天然气运输公司数据显示，经由亚马尔-欧洲管道自德国至波兰的天然气流量23日急剧下降。

德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克称普京的决定违约。一名波兰政府消息人士也表示，普京的决定“构成违反当前合同中所包含的付款规则”。

英国能源视线咨询公司合伙人莱昂·伊兹比茨基说，鉴于采购规模，目前尚不清楚欧洲客户将其付款货币转为卢布的难度，不过，俄罗斯央行可以向外汇市场提供额外的流动性，使欧洲客户和银行能够获得所需卢布。

鉴于对俄罗斯天然气的依赖，欧盟27个成员国眼下对是否将制裁目标扩大到俄罗斯能源领域存在分歧。据路透社报道，欧洲所需天然气约40%从俄罗斯进口，欧盟今年每天从俄进口2亿至8亿欧元（约合14亿至56亿元人民币）天然气。

欧盟委员会8日提出一项能源转型计划，寻求在2030年前逐步摆脱对俄罗斯化石燃料依赖。如果这个计划付诸实施，预期今年年底前可将欧盟对俄天然气需求减少三分之二。欧盟拟采取增加液化天然气进口等措施填补缺口。但液化天然气接收站的建设通常需要数年时间。（刘曦）

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