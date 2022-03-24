新华社德黑兰3月24日电（记者高文成、王守宝）伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任哈米德·瓦法埃日前接受新华社记者专访时说，美国为维护其霸权而穷兵黩武，根本没有资格来讨论反战立场。

“美国一直批评其他国家的人权状况和国际角色，但如果回顾一下美国的外交政策和做法，会发现这个国家大部分时间都忙着在世界不同地区发动战争，破坏不同地区的安全和稳定。”瓦法埃说。他举了三个例子。

第一，最近的例子无疑就是美国对阿富汗的所作所为。

瓦法埃说，美国完全出于私利发动阿富汗战争，祸乱阿富汗20年后又仓促撤军。

“美国在阿富汗杀害了大量无辜平民，制造了很多无人机袭击婚礼等惨剧，他们就道个歉，说一句‘不好意思啊，没找到恐怖分子’就不再理会，这就是美国。”他说，“最后，全世界都看到他们怎么残酷地离开阿富汗。”

第二，以美国为首的北约轰炸南联盟的历史不应遗忘。

在塞尔维亚首都贝尔格莱德日前举行的一场足球比赛中，观众拉起多条横幅，细数美国、北约过去几十年来轰炸或挑起战争的国家和地区名单，并高唱反战歌曲。

对此，瓦法埃直言，塞尔维亚人民经历过北约对当时的南联盟的轰炸，目睹了西方国家在战争问题上奉行双重标准。发动战争的西方国家根本没有资格来讨论反战立场。

这是3月21日在塞尔维亚贝尔格莱德拍摄的曾经遭遇空袭的塞尔维亚广播电视台大楼。新华社记者 郑焕松 摄

第三，美国单边制裁伊朗，制造人道主义危机。

瓦法埃说，美国单方面退出伊核协议并对伊朗不断加码制裁，让伊朗民众深受其苦。例如，重症患者也因制裁而缺医少药。“美国的逻辑就是，不喜欢一个国家的政府，就来祸害这个国家的老百姓。”

“如果有一个真正的国际法庭，应该要求美国回答这一系列问题。”瓦法埃抛出了一连串质问：

美国肆意侵略和欺压其他国家，凭什么逃避罪责？

美国能不能交代清楚谋了哪些私利？

美国有什么资格拿“反战”说事？

瓦法埃说，美国已对世界和平和国际秩序构成最大威胁，归根结底，美国好战缘于维护其霸权的动机。（剪辑：沈浩洋：编辑：孙浩、马晓燕、杨威、周良、贾金明）

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