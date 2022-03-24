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美宣布继续对部分中国输美产品豁免加征关税

2022年03月24日16:33 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月23日电（记者熊茂伶）美国贸易代表办公室23日宣布，针对特朗普政府时期得到加征关税豁免、但豁免已过期的352项中国输美产品，将继续实行豁免政策。但这一数字少于先前纳入豁免范围的549项。

　　美国前总统特朗普执政时期挑起对华贸易争端，依据所谓“301条款”，即美国《1974年贸易法》第301条，对每年价值数千亿美元的中国输美产品加征关税。考虑到供应链情况和企业负担，特朗普政府批准对部分产品豁免加征关税。绝大部分关税豁免已于2020年底过期。

　　美国贸易代表戴琪去年10月启动关税豁免审查，考虑是否对此前有豁免资格的549项产品继续实行豁免。

　　美国贸易代表办公室23日在一份声明中说，继续对其中352项中国输美产品实行豁免，豁免期将回溯至2021年10月12日，直至2022年12月31日。

　　美国贸易代表办公室公布的清单包括泵类产品和电机等工业部件、部分汽车零部件和化学品，以及背包、自行车、吸尘器等消费品。

　　今年3月初，代表170多家行业协会的“美国人支持自由贸易组织”致信国会两党领袖，认为美国政府对关税豁免的复审范围过于狭窄，呼吁启动全面、透明、公平且具有回溯效力的关税豁免程序。联名信援引穆迪报告说，加征关税对美国企业和消费者打击最大，绝大部分费用由美国人承担，关税也加剧了美国通胀压力。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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