新华社伊斯兰堡3月24日电（记者蒋超 王欢）3月23日，国务委员兼外长王毅在出席伊斯兰合作组织外长会期间在伊斯兰堡会见巴勒斯坦外长马立基。双方重点就巴勒斯坦问题进行深入沟通。

王毅说，昨天的伊斯兰合作组织外长会就巴勒斯坦问题发出明确响亮声音，中方完全赞同。巴勒斯坦问题不应被边缘化，更不应被遗忘。延宕半个多世纪的历史不公不应再持续下去。西方国家长期无视巴勒斯坦问题，国际社会对此不能认同。中方将继续坚定地同巴勒斯坦人民站在一起。巴勒斯坦问题一天不解决，中国支持巴勒斯坦人民正义事业的斗争就一刻不停歇。

王毅表示，习近平主席提出的解决巴勒斯坦问题四点主张对中方立场作了最权威阐述。以此为指引，中方提出了三条具体思路，一是倡导增强巴民族权力机构权威，二是支持巴各派加强团结、实现内部真正和解，三是召开更大规模、更有权威、更具影响的国际和会，邀请安理会常任理事国和所有中东和平进程攸关方参与，探索政治解决巴勒斯坦问题的有效途径。中方将继续呼吁国际社会加大关注和投入，为巴勒斯坦问题的最终解决发挥建设性作用。愿继续向巴提供抗疫和人道主义援助，并通过联合国渠道向巴境外难民提供帮助。

马立基高度赞赏习近平主席提出的巴勒斯坦问题四点主张。表示习近平主席是首位也是唯一呼吁给予巴勒斯坦安全关切同等关注的大国领导人。感谢中方在巴勒斯坦问题上始终主持公道正义，并为巴缓解人道困难提供支持。中方的真诚友好和团结精神使巴深受感动和鼓舞。期待中方继续为根本解决巴勒斯坦问题、实现中东持久和平提供支持。巴方完全赞同召开升级版国际和会，希会议能尽早召开。

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