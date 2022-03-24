新华社开普敦3月23日电 通讯：南非开普敦在断水危机中警醒

新华社记者吕天然

日前，在南非开普敦的“纽兰兹泉”供水点，记者看到不少市民提着水桶前来取水。61岁的市民莱诺蕾·富勒对记者说，因为喜欢这里的水质和希望节约水库水，至今仍会来取水。来供水点取水的习惯源于4年前一场全市范围的水荒。这场水荒使开普敦市民认识到当地水资源稀缺，节水也成了他们自觉自愿的行动。

莱诺蕾·富勒在2018年水危机时和许多人一样，在“纽兰兹泉”排几小时队伍仅为装25升水回家。当时这里取水的队伍一大早就排到了街上，晚上11点还有人排队。她告诉记者，水危机提醒她开普敦水资源稀缺，要节约用水。她家里仍在使用收集雨水的水箱，泳池也是用的雨水。

经历多年干旱后，开普敦水库2018年1月中旬时可用水仅剩约18%，且还在下降。市政府警告:“如果大部分居民不改变用水习惯，‘无水日’很有可能在2018年4月21日到来。”按市政府当时的说法，开普敦将成为全球第一座断水的城市，届时全市大部分市政供水将停止，所有370多万居民只能到集中供水点排队取水。

最终，由于政府采取了加强用水管理、限制居民用水、宣传节水等措施，在居民配合且迎来降雨的情况下，“无水日”没有出现。

不过自那以后，这座主要依靠水库供水的南非大型城市决心不再单纯依赖水库和地表水，避免全城濒临断水的情况再次出现。许多市民和商家则将2018年的断水危机视若“警铃”，仍继续节水。

距供水点约4公里的一家洗车店门口，32岁的塞丽丝·拉比说：“我仍牢记在日常生活中节约用水，这太重要了。水危机对所有人都是警醒，让人们意识到要节约水资源。”拉比还像当年一样在家里放着许多水桶收集水龙头漏出的水，在雨天就把水桶放在屋外接水。

洗车店老板艾哈迈德·亚伯拉罕斯表示，他这个行业用水很多，因此能切实地为节水做点事。“那两年太可怕了。我们希望确保这不再发生。”他说。

现在洗车店里安装有两个水箱，不仅收集雨水，还连接上了井水，经过滤装置后通过管道接入洗车间。当自来水用到一定量时，员工便开启水箱供水开关，用里面的水洗车。

水危机迫使拥有200年历史的“葡萄园酒店”做出改变。酒店内污水循环系统收集淋浴间和洗脸池的污水用于冲厕。机器旁的介绍上写着：“每滴水都重要。”

这套系统收集的污水每天最多能为190个马桶供水，节约6000升水。酒店也不再使用水库供水，大部分用水来自净化过的井水。

开普敦市政府22日在世界水日当天发布一段在建地下水项目视频。政府的目标是，通过新建海水淡化厂、开发地下水资源和水循环利用等，到2030年实现每天额外提供3亿升供水。

开普敦市长委员会水和卫生委员扎希德·巴德鲁丁日前接受新华社记者采访时说，他对许多市民继续节水表示感激。地理原因决定开普敦必将再次出现干旱，虽然市政府一直在做大量工作，包括投资新供水项目，足以确保城市不会再出现2018年那样的危机，但仍然鼓励市民节约用水，因为他们是日常用水的责任人。

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