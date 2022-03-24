新华社联合国3月23日电（记者王建刚）联合国安理会23日未能通过一项关于乌克兰人道主义局势的决议草案。

俄罗斯等国提交的决议草案对有关平民伤亡的报道和乌克兰境内及周边地区人道主义局势恶化表示严重关切。草案还呼吁保护平民及人道主义和医疗人员，尊重国际法，保护民用物品和重要基础设施，确保安全无阻地撤离所有平民及人道主义援助物资顺畅进入乌克兰境内。

中国常驻联合国代表张军就中方投票立场作解释性发言时说，国际社会普遍希望尽快实现停火，这也是中方的强烈期待。中方对决议草案投赞成票，根本出发点是推动国际社会高度重视乌克兰人道局势，呼吁有关当事方就人道问题加强协调，切实保护平民，特别是妇女、儿童等脆弱群体的安全，为人员撤离和人道救援行动提供便利。

张军表示，乌克兰危机为世界带来严峻挑战，目前的关键是当事方展现政治意愿，尽快通过谈判找到妥善解决办法。当务之急要呼吁各方保持最大克制，避免平民伤亡，防止出现更大规模的人道危机。长久之道在于摒弃冷战思维、不搞阵营对抗，逐步构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构。中方将继续致力于劝和促谈，为和平发声、为和平尽力。

自冲突爆发以来，安理会已就乌克兰人道主义局势举行了多次会议。

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