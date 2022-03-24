新华社日内瓦3月23日电（记者刘曲）3月24日是世界防治结核病日。世界卫生组织日前呼吁各国紧急恢复因新冠大流行而中断的结核病防治服务，并为结核病防治和研究提供更多资金、资源，以及有关信息等支持。

世卫组织说，自2000年以来，全球结核病防治工作共挽救了6600万人的生命，但新冠大流行使情况发生逆转。2020年全球因结核病死亡人数出现十多年来的首次上升，东欧、非洲和中东地区持续不断的冲突进一步加剧了脆弱人群的困境。

世卫组织指出，缺乏资金是影响全球结核病防治工作的一个主要因素。2020年全球结核病预防、诊断和治疗支出还不到原先确定的到2022年全球每年130亿美元支出目标的一半。

数据显示，2018年至2020年，全球共有2000万人接受结核病治疗，这只是原先确定的2018-2022年5年期结核病治疗人数目标（4000万人）的50%；同期只有870万人获得结核病预防治疗，仅是2018-2022年目标（3000万人）的29%。

新冠疫情期间多国结核病防治服务中断，尤其对儿童和青少年造成严重影响。2020年，估计有63%的15岁以下儿童和青少年结核病患者未获得或官方未报告获得关键的结核病诊疗服务；在5岁以下儿童中这一比例更高达72%。在符合条件的5岁以下儿童中，几乎三分之二未能接受结核病预防治疗。

世卫组织说，从新冠研究工作得出的经验教训是，需要促进投资、采取行动加速开发新工具，特别是开发新的结核病疫苗。

世卫组织总干事谭德塞表示：“需要为开发和普及最新颖的服务和工具紧急提供资金，以预防、发现和治疗结核病，这样做每年能够挽救数百万人的生命，减少不平等现象，避免巨大经济损失。这些投资能节省医疗保健费用，提高生产率。”

结核病目前仍是全世界最致命的传染病之一，全球每天新增患者近3万人，每天约4100人死于结核病。世卫组织呼吁个人、社区、社会、捐助方以及政府为终结结核病做出贡献。

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