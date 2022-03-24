人民网记者 张杰

新冠疫情对印尼总体经济造成巨大损失。疫情开始之初，印尼境内的所有大型商场、传统集市和路边店铺全部关门歇业2个月，在疫情好转之后，政府也只允许它们保持75%的最大承载人数，制造业和零售行业叫苦不迭，很多小本经营的店铺更是纷纷倒闭，特别是雅加达、日惹、万隆和巴厘岛等依靠外地游客购物的城市，纷纷出现了倒闭潮。

印尼中小微企业超过6400万家，占印尼企业总数的99.9%，对该国GDP的贡献率达到60.3%，并吸纳了97%的劳动力，占就业总人口的99%，疫情造成的经济冲击对这些中小微企业的影响最为巨大，此类企业的大规模破产倒闭不仅会影响印尼经济发展，还将危及社会稳定。在这些巨大压力下，印尼政府希望化危为机，加快促进印尼数字经济的快速发展和全国的数字转型。

由于民众在疫情期间时常需要居家隔离，公共活动受到限制，从而催生出大量的线上教育、线上办公和线上购物需求，印尼大量的中小微企业也在疫情期间加速将业务迁移到线上数字平台，以保持公司运转和业务正常运行。京东印尼3C业务总经理和磊在接受记者采访时表示，京东印尼的电信零售客户Trikomsel在疫情前就是主要从事线下销售，疫情暴发后街头人流锐减，线下门店经营极其困难。随后该客户于2021年通过京东印尼开展线上销售和线下引流，效益大有起色。目前线上销售和引流创造的效益已经占到公司整体效益的六成以上。

不仅仅是这一家公司和京东印尼一个平台，在疫情期间，印尼整体网上购物、快递和外卖平台销售量都出现了爆发式的成长，印尼统计局近期数据显示，目前印尼已经有47.75%的企业利用信息技术开展在线营销，而2020年疫情暴发之前，这一数据仅为5.76%。而截止2021年底，印尼互联网用户的累计购物总额增长了49%，从470亿美元增至700亿美元。印尼中小企业与合作社部部长特坦·玛斯杜齐说，从2020年7月至2021年6月，共有650万家中小微企业迁移到电商平台。与10年前该国只有线下实体市场相比，这一变化可谓巨大。

事实上印尼数字经济的快速发展，国家建设的整体数字化转型并不仅仅显现在上述的经济、教育和生活领域，在金融、交通、基础设置建设和医疗卫生等其他公共领域印尼政府也在推进数字化转型。印尼央行行长佩里·瓦吉约表示，数字化转型可以支持印尼国民经济更快速、更强劲的复苏。印尼央行这在鼓励各大银行等金融机构支付系统的数字化，包括跨境支付交易、开放API（应用程序编程接口）、跨境快速响应（QR）和央行数字货币（CBDC）。

印尼新首都的建设也将更加注重数字化技术的落地。和磊对此分析表示，目前印尼虽然是东南亚最大的经济体，但由于岛屿众多、经济发展不平衡，导致基础设施建设乃至数字化转型程度的不均衡。以雅加达、万隆和泗水为代表的爪哇岛大城市无论是交通、物流、仓储等基础设施还是4G信号和光缆覆盖等互联网接入，都比苏拉威西、苏门答腊等外岛强很多，政府在开展数字化转型之前必须首先完善外岛的基础设施软硬件建设。“但这种不均衡也蕴含了数字化转型的潜力。印尼政府可以将基础设施建设同数字化建设合二为一，实现数字化的跨越式发展，直接步入去中心化、移动化的最新数字生态。”

(责编：苏缨翔、常红)