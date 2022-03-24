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记者手记：印尼尝试通过国际活动拉动经济复苏

人民网记者 张杰
2022年03月24日11:24 | 来源：人民网-国际频道
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印尼拥有2.6亿人口，摩托车保有量则超过2亿，几乎每一位成年人都会拥有一辆摩托车，无论是年销量还是保有量都是当之无愧的东盟第一。几乎所有印尼人对摩托竞速运动似乎有一种近乎天生的热爱。这一“情怀”在3月下旬的2022年世界摩托车锦标赛（Moto GP）印尼站比赛中显现得淋漓尽致。

这是25年后世界顶级摩托车赛事再次进入印尼，比赛的赛道也是2021年底才落成竣工的龙目岛曼达利卡国际街道赛道。在3月20日正式比赛之前，这条赛道仅仅举办过WSBK世界超级摩托车锦标赛，但印尼全国上下对比赛的顺利进行都信心满满。印尼旅游与创意经济部部长桑迪亚加表示，整个赛事前后的一系列活动，将为整个龙目岛创造5万个就业机会，总计为当地创造5000亿印尼盾（1美元约兑14000印尼盾）的产值，必将大大刺激龙目岛及周边的经济复苏。

事实也确实如此。临近3月20日的那个周末，印尼几乎全国的机场都挤满了去龙目岛的乘客，他们各有统一着装以区分不同的摩托俱乐部或车手，兴奋地讨论预测比赛进程，整个龙目岛宾馆行业也是一房难求。一位宾馆从业者还对媒体感慨，整个赛事期间自己的宾馆已经有了1700万印尼盾的生意，这是去年根本无法想象的。而龙目岛各个知名的饭馆也是生意红火，在他们店里似乎已经看不到疫情的影响。这个距离巴厘岛仅有45分钟飞行距离的小岛，曾是印尼仅次于巴厘岛的旅游胜地。相比过度商业化的巴厘岛海滩，龙目岛海滩则以原始、清澈闻名。但2018年的地震彻底改变了龙目岛在国际游客当中的地位，那次地震和1个多月的余震吓走了所有的国际游客，之后房屋的修缮重建工作费时费力，在整个龙目岛旅游行业好不容易准备好开张营业时，新冠疫情的到来让整个行业陷入绝望。

龙目岛可以说是印尼整个旅游行业的缩影，就连远近闻名的巴厘岛都有大量的餐饮、旅馆和旅游公司倒闭。今年2月，在印尼国内每天还确诊上万人的情况下，政府不断放宽入境政策，入境隔离时间从7天缩短为5天、3天、1天，最后取消了隔离。此外，巴厘岛重新开放了旅游签证，此举也吸引了越来越多的欧美游客赴印尼旅游。与龙目岛的摩托车赛事相呼应，巴厘岛也在举行世界议会大会，今年年底还将举行G20峰会。雅加达、巴厘岛、龙目岛的欧美人面孔又重新多了起来，这也是印尼政府的目的：希望通过今年众多的国际活动吸引更多的国外人士赴印尼会晤、开展活动并旅游，最终拉动印尼经济复苏。

(责编：苏缨翔、常红)

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