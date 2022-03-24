人民网墨西哥城3月23日电 （记者谢佳宁）3月21日，墨西哥奇瓦瓦自治大学孔子学院成功举办HSK留学中国线上宣讲会（墨西哥专场）。此次宣讲会由汉考国际主办，墨西哥奇瓦瓦自治大学孔子学院主承办，墨西哥汉语文化中心学校、墨西哥城孔子学院、墨西哥国立自治大学孔子学院、尤卡坦自治大学孔子学院和新莱昂自治大学孔子学院等学校合力承办。中国人民大学、北京大学、中国科学技术大学、复旦大学、清华大学及北京第二外国语学院共六所中国著名高校参加了本次墨西哥专场留学宣讲会。

宣讲会全程通过Zoom平台直播并提供中西同传服务，吸引了近500名墨西哥学生在线观看，聊天区提问踊跃，场面火爆。首先出场的是北京第二外国语学院。通过精心制作的西语宣传片，该院向墨西哥学生们展示了学校师资力量、办学规模、校园景象、留学生活等基本情况。之后，该校对留学生专业设置、2022招生条件、奖学金项目、留学费用等进行详细说明。最后他们还邀请了在校的国际留学生们通过视频和照片与墨西哥学生分享多姿多彩的校园生活，欢迎他们的到来。

开场观众合影。墨西哥奇瓦瓦自治大学孔子学院供图

由于宣讲会每所高校的宣讲时间有限，为更好地与学生们进行互动交流，主办方安排了各校在聊天区在线答疑。宣讲过程中，总计有100多名学生针对申请渠道、奖学金类型等积极提问并纷纷表示，中国的快速发展和未来的发展前景非常吸引他们，掌握汉语和留学中国都可能带给他们更好的光明前景，因此宣讲会非常及时和重要，希望以后有更多中国著名高校能来墨宣讲，参与学生表示将努力学习提高自己的汉语水平，希望在不久的将来有机会到中国学习实现人生梦想。宣讲会最后，奇瓦瓦自治大学孔子学院为在线近三百名观众举办了现场抽奖，10名幸运者获得了价值200美元的一学期汉语学习课程。

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