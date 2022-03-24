问美国生物实验室要一个交代，全世界有越来越多人开始行动起来了。3月21日，韩国釜山市居民“关于釜山港美军实验室去留”投票促进委员会联合200多家民间团体在釜山市举行集会，要求驻韩美军全面关闭和撤走设在韩国境内的生物实验室。面对一浪高过一浪的质疑声，美国恐怕很难再用一句“虚假信息”来敷衍了事，是时候给国际社会一个交代了。

驻韩美军生物实验室引发的争议由来已久。2015年，美国犹他州一个军事研究机构通过一家美国快递公司，以普通包裹形式向韩国乌山空军基地寄送具有活性的炭疽杆菌样本。该事件被韩国媒体曝光后，美军自2013年6月起在韩国秘密开展的“朱庇特”生化武器研究计划随之被公之于众。然而，美军并没有因“朱庇特”计划被曝光而停止向韩国境内运送生化物质。

据韩国疾病管理厅公布的资料显示，驻韩美军从2017年到2019年，每年都向釜山港第八码头、群山、乌山、平泽美军基地运送生化武器实验样品。以釜山港第八码头的美军生物实验室为例，2017年至2019年每年分别运入10瓶、26瓶和56瓶生化武器实验样品。对于美军将韩国当作“生化实验场”，韩国民众在过去几年里多次抗议，但始终未能取得积极成果。

驻韩美军生物实验室问题再次折射出美国的傲慢与霸道。过去几年，美军往往未经任何申报程序就向韩国境内秘密运送生化物质并进行生化实验，违反了韩国《生化武器法》《传染病预防法》等多部法律的规定限制，而且也有违《驻韩美军地位协定》规定的义务。美国不仅公然蔑视韩国法律法规和韩美同盟对等框架，而且全然不顾韩国民众的公共健康福祉。此次在釜山，就有抗议者表示，美国的生物实验室不断展开活动以提高细菌战实力，“只为实现美国的利益，对所在国来说是不幸的根源”。

包括韩国在内，美国打着“合作减少生物安全风险”“加强全球公共卫生”等旗号，在全球30个国家控制了336个生物实验室，但美国同时又是全球生物军事化活动最多、最不透明的国家，且美国还是20多年来唯一阻挠《禁止生物武器公约》核查议定书谈判的国家，并拒绝接受对其境内外生物设施的核查。这无疑加重了国际社会的疑虑和关切——美国满世界搞生物实验，究竟想干什么？是否符合《禁止生物武器公约》的规定？

长期研究美国在朝鲜战争中实施细菌战的美国历史学家杰弗里·凯日前接受中国媒体采访时就表示，作为唯一在多场战争中使用过核武器、化学武器和生物武器的国家，美国仍表现出继续使用相关武器的危险倾向，令世人担心。更重要的是，美国政府一直试图掩盖真相，为所欲为，反对《禁止生物武器公约》建立核查机制，而国际社会需要做的就是敦促美国公开更多信息，并组建由高级别的权威人士参与的调查团。

针对国际社会对美国生物实验室的高度关注，美国不应再遮遮掩掩，应对其境内外生物军事活动作出全面澄清并接受多边核查，尽快公布相关具体情况。也只有如此，才有助于提升全球生物安全水平，消除国际社会的疑虑与不安。美国是时候给国际社会一个交代了。（陈洋）

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