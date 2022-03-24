美国国务卿布林肯近日发表声明，以所谓人权为由，声称将对在中国境内外和美境内的部分中国官员实施签证限制。在全世界欠下人权巨债的美国政客颠倒黑白、贼喊捉贼，摆明是以“人权”之名行霸权之实，尽显所谓“人权卫道士”的虚伪与“双标”。

在这份发表于美国国务院网站的所谓声明中，布林肯声称，“美国致力于捍卫世界各地的人权，并将持续利用所有外交和经济措施来推动问责制。”这样的表述讽刺至极，难道这不正是全世界对美国犯下的累累人权罪行的声讨吗？

就在布林肯发表声明的前一天，也就是3月20日是伊拉克战争爆发19周年的日子。对于这场造成近20万平民死亡的战争，美国至今拿不出开战证据。“美军在这里肆意杀害平民，严重违反了国际法！”“美军在伊拉克大量使用白磷弹和贫铀弹，严重破坏生态环境和损害健康，导致畸形婴儿、癌症病例激增。”……伊拉克人的控诉比比皆是。

岂止伊拉克，在中东，遭受美国带来的战争之痛的民众不胜其数。叙利亚大马士革居民阿里·伊萨说：“美国造成了我们遭受的所有危机，他们声称带来了‘善’，最终只是剥削和掠夺。”来自加沙的政治问题专家萨拉赫·阿卜杜勒表示，“我们强烈谴责美国持续的双重标准和政治价值观，他们放弃了所有的人权价值观和标准，他们只关心自己的利益”。

从伊拉克、阿富汗、叙利亚，再到乌克兰，无数事实证明，美国正是世界上最大的人权侵犯者。他们披着所谓美式价值观的外衣，制造战争、输出祸乱，给世界多地的人民带来了深重灾难。

至于美国国内的人权状况，可谓糟糕透顶。历史上，美国从肉体和文化上消灭印弟安人，犯下种族灭绝罪行。时至今日，美国仍存在系统性种族歧视。正在举行的联合国人权理事会第49届会议上，多国对美国长期对原住民人权进行系统性侵犯的罪恶历史进行谴责，敦促美国反省并调查问责。

与此同时，美国政客还欠美国人民一个交代：为何全球最发达的超级大国，沦为“全球最大抗疫失败国”？目前，已有近百万美国人因疫情丧生，他们的生存权为何遭到无情剥夺？

国内国外，桩桩件件……美方犯下的人权罪行罄竹难书，他们竟以“人权”为名叫嚣对中国进行所谓制裁，不知底气何在？

中国的人权状况如何，轮不到美方指手画脚，中国人民最有发言权。从不惜一切代价救治和维护每一位中国公民的生命健康，到让14亿多中国人民一个都不少地摆脱贫困，中国执政党始终坚持以人民为中心的人权理念。法国民调机构益普索集团发布的2020年度全球调查报告显示，中国是幸福指数最高的国家，感到非常幸福或比较幸福的中国人比例高达93%。这是中国人权保障成就的生动证明。

值得注意的是，在布林肯发表声明前夕，中美元首再次举行了视频通话。美国总统拜登重申对华“四不一无意”承诺。中国国家主席习近平明确指出，中美关系之所以出现目前的局面，直接原因是，“美方一些人没有落实我们两人达成的重要共识，也没有把总统先生的积极表态落到实处。”布林肯此次以人权之名对中方污蔑抹黑、无端打压中方官员，违背中美元首共识，也无视拜登总统的承诺，莫非又想再次背信弃义？

人权是全人类共同价值，不是干涉别国内政的政治工具。美方某些政客必须反躬自省，立即撤销针对中方官员的所谓“制裁”。否则，中方必将予以对等反制。在当今世界，虚伪的“人权卫道士”早该下课了！（国际锐评评论员）

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