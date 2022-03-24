海外网3月23日电由于一项紧急拨款法案卡在美国国会，美国联邦政府机构表示，无法再为没有保险的人支付新冠病毒检测和治疗费用，并将在当地时间周二（22日）午夜停止接受民众要求支付费用的申请。美媒指出，停供资金是白宫和国会之间恶斗的牺牲品，随着“奥密克戎”变异毒株BA.2的传播，此举将导致美国出现更多的病例和更严重的社会不公。

据美媒《约克快讯》（york dispatch）22日消息，美国卫生资源和服务局发言人表示，抗疫资金的缺乏正在产生现实的后果，美国政府已经开始有序关闭该项资金支付计划。报道称，抗疫资金法案被卡在美国国会未获批准，导致该计划成为国会和白宫之间僵局的早期牺牲品。发言人表示，该计划接下来将不得不在4月5日之后进一步停止接受与疫苗接种相关的费用申请。

报道指出，关闭联邦资金的龙头可能会给没有保险的人造成困境，并给社会其他人带来不良后果。卫生政策专家表示，新冠肺炎是一种高度传染性疾病，“如果没有保险的人现在因为成本而犹豫要不要接受治疗，我们会看到美国出现更多的病例和更严重的社会不公”。美国卫生与公众服务部部长也表示，如果僵局持续下去，其他抗疫举措可能也会受到影响。

当前，美国一些地区新冠肺炎病例、住院人数和死亡人数都有所下降，但人们依旧担心可能还会出现另一波病例数的激增，特别是“奥密克戎”变异毒株BA.2在美传播。报道作出预警，“如果确诊病例数量再次增加，美国医院可能会再次人满为患”。（海外网 侯兴川）

(责编：贾文婷、崔越)