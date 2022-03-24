新华社北京3月24日电 （国际观察）美国私营监狱：压榨犯人 管理混乱

新华社记者宋盈 郭雨祺

今年2月，囚犯特里·德肖恩·奇尔德雷斯的母亲将美国私营监狱业巨头惩教公司（曾用名“管教公司”）告上法庭。奇尔德雷斯去年在该公司一惩教中心囚室内被另一囚犯打死。家人认为惩教公司为追求利润，不顾囚犯安全削减看守数量，最终酿成这起惨剧。

美国记者泰德·康诺弗称美国私营监狱业是“充满痛苦的产业”。近年来，美私营监狱业在追逐利润中不断扩张，暴力不断、管理混乱、极限压榨等问题突出，本该是挽救迷途人之地，却变成制造罪恶的黑暗世界。

谈之色变

不少囚犯谈美国私营监狱色变。堪萨斯州联邦公设辩护人梅洛迪·布兰农接受媒体采访时曾说，囚犯们害怕惩教公司的私营监狱，因为在那里每天都有生命危险。据《淘金者》周刊报道，美国私营监狱暴力事件不断，囚犯袭击事件比公立监狱多28%。

美联社报道，惩教公司在堪萨斯州的莱文沃思拘留中心，去年5月到7月期间平均每月发生超过36起暴力事件。据美国有线电视新闻网报道，那里毒品和武器很常见，牢房区域常常弥漫着一种合成大麻气味。

在私营监狱暴力事件中，女性和青少年群体受害情况更引人关注。2010年，美国管教公司在肯塔基州一座私营监狱发生十几起看守性虐待女囚事件。2012年，美国私营监狱业另一巨头GEO集团在密西西比州一座少年管教所曝出管理人员性虐待未成年人丑闻，这所管教所被法官称为“非法野蛮活动的污水坑”。

管理乱象

“这座监狱真的应该彻底关闭。”在莱文沃思拘留中心工作了近13年的看守沙里·里奇辞职后感叹。

多年来，莱文沃思拘留中心看守人员一直严重不足。2017年，美国检察部门一份报告指出，该拘留中心多达23%看守职位空缺。新冠疫情暴发以来，看守流失情况更加严重，一些重要位置经常无人守卫。

美国许多私营监狱都处在这样的管理混乱中。一个罪犯逃跑几小时后，狱警才意识到有人越狱了。总部设在荷兰的跨国研究所分析说，美国私营监狱公司和其他企业一样，主要目标是尽可能赚取利润。

极限压榨

“出售（私营监狱）就像是卖车、卖房子或卖汉堡。”美国惩教公司共同创始人托马斯·比斯利说。在他们眼中，监狱是生意，囚犯是金钱。

美私营监狱业号称能用节约、高效办法改造犯人，实则剥削囚犯，聚敛巨额财富。被羁押的非法移民也成为被剥削对象之一。《华盛顿邮报》今年2月报道，许多非法移民被羁押在美国私营拘留中心。有媒体指出，美国私营监狱公司长期强迫非法移民低价为他们工作，一旦拒绝或反抗，就会面临严厉惩罚。

据英国《卫报》报道，来自孟加拉国的舒艾卜·艾哈迈德2017年被羁押在佐治亚州斯图尔特移民拘留中心。经营这家中心的惩教公司不给非法移民足够食物和生活用品，他们不得不去中心小卖部高价购买。

跨国研究所网站刊文指出，美国监狱体系并不是改造囚犯，而是为了让他们长期待在其中，以严惩和使其丧失能力为目的。

(责编：贾文婷、崔越)