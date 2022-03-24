人民网北京3月23日电 （记者王海林）3月22日，由中国人民对外友好协会和美国腹地中国协会共同举办的2022年中美农业圆桌论坛以线上方式举行，中美各界近百名嘉宾线上参会。

中国人民对外友好协会会长林松添在致辞中表示，希望中美双方以此次论坛为契机，坦诚交流并找到彼此在农产品进出口、跨境电商、绿色农业、农业科技创新等领域互利合作的潜力，深化彼此合作与互信，为中美关系健康发展贡献积极力量。

中国驻美国大使秦刚在视频致辞中表示，农业是中美务实合作的亮点，具有良好合作基础和很强的互补性。自2020年中美第一阶段经贸协议签署以来，中方积极履行协议农产品采购承诺，中美农产品贸易额迅速恢复。中美农业合作是两国经贸领域互利共赢的缩影，充分说明两国经济结构高度互补、利益深度交融的现实。进一步推动中美农业合作，不仅惠及两国农业和人民，且对世界粮食安全和农业发展具有重要意义。

美国腹地中国协会主席、前密苏里州州长霍顿指出，美中两国人民虽然背景和信仰不同，但对更美好的未来有着共同期待。当今世界面临粮食安全、气候变化、疫情大流行三大挑战。为了地球的永续发展，美中两国及世界各国需要通过强有力领导和坦诚对话实现共同目标。

开幕式结束后，湖北、河南、俄克拉何马、堪萨斯等中美省州农业部门负责人，两国农业企业、行业协会代表等从不同侧面介绍了两国几十年来农业合作的丰硕成果，并一致表示，中美农业合作为两国人民带来了实实在在的利益，也为两国其他领域交流合作提供了重要基础。双方应通过对话沟通解决存在的问题，推动两国农业合作深化发展，共同为世界粮食安全和农业可持续发展贡献力量。

本届论坛下设企业对话、教育对话和智库对话三场活动，将分别于3月25日、4月1日和4月8日在线举办。

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