人民网罗马3月23日电 （记者谢亚宏）国际农业发展基金（农发基金）战略和知识管理部助理副总裁乔茨娜·普瑞在接受人民网记者专访时表示，当前全球农业和农村发展面临巨大变革，各国政府和相关部门、企业的共同行动至关重要。中国在发展农村、消除贫困方面积累了许多经验，农发基金期待与中国继续加强合作，将中国的减贫经验推广至更多发展中国家。

近日，农发基金与北京大学中国农业政策研究中心在中国联合发布《2021年农村发展报告》，普瑞作为报告撰写人发表了主旨演讲。普瑞表示，当前全球三分之一的人处于粮食不安全状态，与此同时，仍在蔓延的疫情对各国尤其是发展中国家的农业生产和农村人口收入造成了巨大冲击。因此，各国必须加快农业转型进程。

普瑞对此提出几点建议：创造新的非农就业途径、加强对小农户的扶持以及对农业领域加强投融资。此外，在转型期间政府还应建立健全社会保障措施，确保任何人不被落下。她指出，中国在农业农村转型方面取得了良好效果，为各国提供了实践范例。中国的精准扶贫措施专注于提高农村居民的收入水平并创造就业机会，为此中国政府进行专项扶持并付出了巨大努力。普瑞举例表示，农发基金与中国政府在广西壮族自治区开展了农业综合发展项目，通过改善社区基础设施、农业生产和营销支持以增加小农户家庭收入。

普瑞高度评价中国的减贫成绩：“仅仅40年前中国还有8亿人生活在贫困中，但在不到两代人的时间内，中国已经宣布完全消除贫困，这是任何其他国家都没有达到的成就。”普瑞指出，中国成为第一个实现联合国2030年可持续发展议程中“消除贫困”目标的国家，并向这些国家证明，消除贫困是可能的。

1981年起，农发基金开始与中国在农村地区开展技术援助、投融资等合作项目，迄今为止以优惠贷款的形式向中国提供了超过10亿美元资金。普瑞指出，农发基金在中国的合作项目规模巨大、进展良好，超过2000万中国农村居民从农发基金项目成果中受益：“我们很高兴在中国消除贫困的进程中做出自己的贡献，并希望将中国成功减贫的经验通过南南合作等方式与其他发展中国家共享。”

普瑞指出，在中国取得脱贫攻坚战全面胜利后，农发基金与中国的合作将重点落实政府的乡村振兴议程：“中国在当前进行的‘十四五’规划中提出了转变经济增长模式的问题，这也为中国农村经济进一步转型升级提供了动力。我们未来的合作将致力于确保脱贫者不返贫；并支持在农村地区创造新的就业机会。”她表示，目前农发基金已经与云南、湖南两省开启新合作项目，为农村地区创业提供融资支持，帮助创造就业岗位并助力乡村振兴。

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