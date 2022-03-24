人民网联合国3月23日电 （记者李晓宏）当地时间3月23日，联合国安理会就俄罗斯起草的乌克兰人道问题决议草案进行表决。中国常驻联合国代表张军在表决中投了赞成票，并就中方投票立场作解释性发言。

张军表示，乌克兰危机爆发后，人道局势持续恶化，外溢影响不断扩大，引发国际社会广泛担忧。安理会已就乌克兰人道问题举行多次讨论，有关平民伤亡增加、难民人数上升、人道救援严重不足的报道令人痛惜。同许多成员一样，中方一直呼吁最大限度避免平民伤亡，尽一切努力保障基本人道需求，同时也一直主张安理会履行好维护国际和平安全的首要责任，在乌克兰人道问题上发挥应有作用。

张军强调，中方就乌克兰人道局势提出了六点倡议，并向乌克兰红十字会提供多批人道救援物资。我们欢迎其他各方提出的任何有助于缓解和解决乌克兰人道危机的倡议和举措。过去几周，安理会就法国、墨西哥以及俄罗斯各自提出的决议草案进行反复磋商。中方一直积极参与，始终呼吁各方聚焦人道问题，超越政治分歧，尽最大努力寻求共识，为应对当前的人道危机作出积极努力。安理会最后未能达成最广泛的一致，令人遗憾。

张军指出，国际社会普遍希望尽快实现停火，这也是中方的强烈期待。我们认为，在推动停火止战的同时，安理会也应本着积极、务实和建设性态度并行不悖地应对好人道危机。中方对有关决议草案投赞成票，根本出发点是推动国际社会高度重视乌克兰人道局势，呼吁有关当事方就人道问题加强协调，切实保护平民，特别是妇女、儿童等脆弱群体的安全，为人员撤离和人道救援行动提供便利。我们欢迎联合国就人道援助发挥协调作用，支持乌克兰危机协调员工作，鼓励联合国人道协调办公室、联合国难民署等机构，积极开展行动，动员国际社会向所有有需要的人提供无差别的人道救援，帮助乌克兰和周边国家安置难民和流离失所者。联大第46/182号决议确立的人道、中立、公正原则应在人道救援行动中得到严格遵守。

张军强调，中国奉行独立自主的外交政策，一贯从事情本身的是非曲直出发，本着负责任的态度，确定我们对有关问题的立场主张。在乌克兰问题上，中方始终坚持各国主权、领土完整都应得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应得到遵守，各国合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。

张军表示，乌克兰危机为世界带来严峻挑战，目前的关键是当事方展现政治意愿，尽快通过谈判找到妥善解决办法。国际社会应为和平创造空间，为政治解决留有余地。当务之急要呼吁各方保持最大克制，避免平民伤亡，防止出现更大规模的人道危机。长久之道在于摒弃冷战思维、不搞阵营对抗，逐步构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构。中方将继续致力于劝和促谈，为和平发声、为和平尽力。

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