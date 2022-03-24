新华社纽约3月23日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京23日宣布，俄方向欧盟成员国、美国等“不友好国家”供应天然气时将改用卢布结算。乌克兰总统泽连斯基同日向法国议会发表演讲，呼吁法国大企业撤出俄罗斯市场。

——据克里姆林宫网站消息，普京23日与俄政府成员举行视频会议时说，一些西方国家过去几周做出冻结俄罗斯资产的非法决定，俄方向欧盟成员国、美国供应商品时再用美元、欧元等货币结算已经毫无意义。俄方将在最短时间内实施综合措施，首先是向“不友好国家”供应天然气时改用卢布结算。普京说，俄方将按照合同规定的数量和价格继续供应天然气，俄政府和央行应在一周内确定使用卢布进行相关结算的程序。

——据克里姆林宫网站消息，普京23日与以色列总理贝内特通电话，普京介绍了俄乌谈判和俄方特别军事行动的进展情况。

——德国总理朔尔茨23日分别同普京和泽连斯基通电话。德国联邦政府发表声明说，朔尔茨敦促俄方尽快停火，并推动改善人道主义状况。朔尔茨向泽连斯基了解乌俄谈判的进展，并同意与泽连斯基保持联系。

——据法国媒体报道，泽连斯基23日以视频方式向法国议会发表演讲时说，在法国担任欧盟轮值主席国期间，希望欧盟做出有利于乌克兰加入欧盟的历史性决定。他同时呼吁法国大企业撤出俄罗斯市场。

——据乌克兰国际文传电讯社报道，泽连斯基23日与英国首相约翰逊通电话。约翰逊在通话中表示，他将在24日举行的七国集团和北约会议上呼吁各国向乌克兰提供更多军事援助并加大向俄罗斯施压。

——据乌克兰国际文传电讯社报道，立陶宛国防部长阿努绍斯卡斯23日访问乌首都基辅。乌国防部长列兹尼科夫与阿努绍斯卡斯讨论了乌克兰局势，阿努绍斯卡斯表示立陶宛与乌克兰将继续开展合作。

——俄罗斯外交部官网23日发表声明说，俄方当天向美国驻俄外交使团发出照会并提交一份名单，将驱逐被俄方列为“不受欢迎的人”的美国外交人员，以回应美方此前驱逐俄常驻联合国代表团外交官、联合国秘书处的俄方工作人员。声明说，美国对俄罗斯的任何敌对行动都将得到果断和充分的回应。

——据塔斯社23日报道，俄罗斯驻波兰大使安德烈耶夫在俄罗斯第一频道的直播节目中说，波兰冻结了俄驻波大使馆的账户，此举违反维也纳公约。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫23日通报说，过去一天，俄军共摧毁乌方86个军事目标。自展开特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方255架无人机、189套防空导弹系统、1564辆坦克和其他装甲车辆、158台多管火箭炮、627门野战火炮和迫击炮、1367辆特种军用车辆。

——俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫23日晚说，乌克兰北部城市苏梅一辆救护车22日遭乌方炮弹袭击，导致4名医务人员死亡。俄方23日继续开放基辅、切尔尼戈夫、苏梅和哈尔科夫方向的人道主义通道。自3月2日以来，俄罗斯已向乌克兰运送4554吨人道主义物资，开展561次人道主义行动。

——乌克兰副总理韦列修克23日在新闻发布会上表示，当天乌俄就开通9条人道主义通道达成一致，最终成功开通7条。乌总统办公室副主任季莫申科23日表示，当天乌方通过人道主义通道成功疏散4500多名居民。（参与记者：李东旭、李铭、黄河、唐霁、李超）

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