新华社大马士革3月23日电（记者郑一晗 汪健）伊朗外长阿卜杜拉希扬23日在叙利亚首都大马士革说，伊朗核问题全面协议相关方谈判已接近达成最终协议。

据叙利亚通讯社报道，阿卜杜拉希扬23日到访叙利亚，并与叙总统巴沙尔和外长梅克达德举行会谈。阿卜杜拉希扬在与梅克达德会谈时说，伊朗认为伊核谈判已接近达成最终协议，如果美国采取现实观点并实事求是对待此事，“我们准备宣布这项协议”。

阿卜杜拉希扬在与巴沙尔会谈时说，伊朗方面在谈判中提出符合本国人民利益的倡议，协议的达成需要西方国家以“严肃意愿”对这些倡议作出回应。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。

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