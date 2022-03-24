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王毅会见尼日尔外长哈苏米

2022年03月24日07:18 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡3月24日电（记者蒋超）当地时间3月23日，国务委员兼外长王毅在出席伊斯兰合作组织外长会期间在伊斯兰堡会见尼日尔外长哈苏米。

　　王毅说，中尼有着牢固互信和友谊，在涉及彼此核心利益问题上始终相互坚定支持。双方经贸合作不断深化，重点项目顺利推进，中方愿同尼方一道，推动中非合作论坛第八届部长级会议成果在尼落地，更好造福尼人民。

　　王毅表示，中方赞赏尼方在担任安理会非常任理事国期间所作贡献，愿同尼方加强多边事务协调配合，共同反对霸权主义，维护国际公平正义，维护两国和发展中国家共同利益。期待尼方支持全球发展倡议，广泛凝聚国际共识，加快推进联合国2030年可持续发展议程。

　　哈苏米表示，习近平主席提出的全球发展倡议富有远见卓识，尼方坚定支持。中国总是在尼日尔遇到困难时及时伸出援手。率先回应尼抗疫援助请求的是中国，首批抵尼的疫苗也来自中国，尼方对此铭记在心。中国已成为尼重要经贸伙伴，尼方愿深化尼中友好，期待在加快经济发展、提升国际竞争力方面得到中方更多支持。

　　哈苏米介绍了萨赫勒地区安全形势，表示希强化地区安全合作机制，提升尼安全保障能力。王毅表示，中方支持萨赫勒地区国家安全能力建设。发展是安全的基础，中方愿继续为萨赫勒地区国家加快发展、改善民生提供力所能及的帮助，通过加强南南合作，动员更多资源、形成更强合力，支持非洲国家实现共同发展。

(责编：袁勃、杨光宇)

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