新华社伊斯兰堡3月24日电（记者蒋超 王欢）当地时间3月23日，国务委员兼外长王毅在拉瓦尔品第会见巴基斯坦陆军参谋长巴杰瓦，就中巴双边关系和国际地区问题友好、深入地交换了意见。

巴杰瓦热烈欢迎王毅再次访问巴基斯坦并出席伊斯兰合作组织外长会，高度评价两国高水平战略合作，盛赞并支持中国的外交政策，认为中国外交平衡稳健，积极致力于世界和平与发展，在国际热点问题上充分展现了负责任的大国作用。

王毅祝贺巴方成功举办国庆日活动，表示中方赞赏巴军方长期以来为巩固增强中巴全天候战略合作伙伴关系、保障中巴经济走廊建设安全顺利推进、维护在巴中方机构和人员安全所作的积极努力和重要贡献。王毅表示，巴军方为构建新时代更加紧密的中巴命运共同体发挥了稳定器和压舱石作用。

巴杰瓦表示，乌克兰问题很重要，但国际社会也不应忽略阿富汗问题。巴方赞赏并支持中方举办第三次阿富汗邻国外长会，认为国际社会应加大对阿民生和安全问题的关注和投入。

王毅表示，解决阿富汗问题不应靠施压和制裁，而应依靠东方智慧促进对话沟通。中巴都鼓励阿富汗执政当局积极构建开放包容的政治架构、实行温和稳健内外政策，坚决打击一切形式的恐怖主义。阿富汗有着良好的区位优势、资源禀赋和发展潜力，国际社会应支持阿找到发展经济、改善民生、自强自立的正确道路。

巴杰瓦表示，巴方高度关注乌克兰危机的外溢效应，赞赏中方秉持公正平衡和劝和促谈的立场，愿同中方就此加强沟通协调。

王毅表示，乌克兰危机告诉世人的是，追求独享安全或绝对安全，将自身安全建立在他国不安全之上，矛盾终会爆发。在21世纪的今天，搞军事集团和阵营对立，不得人心，也没有前途。

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