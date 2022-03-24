施耐德电气无锡工厂自动化表面贴装技术车间。

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位于江苏海安经济技术开发区的西蒙电气海安生产基地内，工人正在生产线上生产供应国内及东南亚市场的电气产品。

翟慧勇摄（人民视觉）

2021年10月21日，四川乐高乐园度假区园区规划发布会现场。

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2022年2月16日，在华晨宝马沈阳铁西工厂，生产中的车辆穿过办公区。

新华社记者 杨 青摄

江森自控位于上海虹桥临空经济园区的亚太总部大楼。

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2021年，中国吸收外资1.15万亿元，比上年增长14.9%，首次突破1万亿元人民币。中国持续成为全球投资热土。接受本报记者采访的在华外国企业代表表示，中国经济长期向好、产业结构加速转型、消费升级方兴未艾，给各国企业发展提供了广阔机遇。中国进一步扩大高水平开放、持续优化营商环境、提升投资便利化水平，坚定了他们深耕中国市场、扩大投资兴业的信心。

“中国具备推动创新的诸多独特优势”

本报记者 尚凯元

准时交货率提高30%、产品上市时间缩短25%、仓储空间节省52%……凭借自动化供应链管理、5G柔性生产线、智能柔性仓储解决方案等数字化技术，施耐德电气无锡工厂去年被世界经济论坛评为“灯塔工厂”。“中国拥有全球领先的制造业基础，为更多制造业工厂成长提供了优良土壤。”施耐德电气全球执行副总裁尹正对记者表示。

“灯塔工厂”代表当今全球制造业领域智能制造和数字化最高水平，目前世界经济论坛共评选出90家，其中有31家位于中国。“中国企业正积极拥抱数字化技术，加速产业转型升级。”尹正认为，近年来，中国数字经济发展迅速，在多个领域实现突破，为制造业等转型升级创造了条件。“‘灯塔工厂’的聚集，凸显了数字经济对实体经济的赋能作用，数字化将助力中国制造业迈向未来。”

无锡工厂也是施耐德电气的“零碳工厂”和中国工信部认证的国家级“绿色工厂”。截至目前，施耐德电气在全球共打造了52个“零碳工厂”，其中14个位于中国。“数字化和低碳化正在加速融合，相互促进。”尹正举例说，无锡工厂利用相关数字技术优化整体管理，仅暖通空调一项就节约32%的能耗。在促进自身可持续性的同时，施耐德电气也希望利用数字化技术促进其他产业的低碳发展。

近年来，施耐德电气不断追加在华生产投资和研发投入。2021年，该公司数字产业示范园落户北京亦庄，同时建成位于北京、上海、深圳、西安的四大研发中心。各中心根据所在区域特点，分别侧重于软件、智能硬件、智能家居、绿色节能设备等研发方向。目前，中国已成为施耐德电气全球四大研发基地之一，本土研发力量正从“在中国，为中国”向“在中国，惠世界”升级。

“比如2021年上市的TeSys Giga系列电动机控制与保护产品，中国研发团队在其开发过程中就发挥了重要作用，在短短3年时间内，通过创新优化产品选型、尺寸、安装维护流程，使机器上市时间缩短50%，宕机概率降低50%以上，备受用户好评。”尹正说。

“中国具备推动创新的诸多独特优势，拥有高质量的人才资源。同时，政府积极加大对基础研发和前沿创新的投入和支持。”在尹正看来，作为全球第二大经济体，中国不断释放市场机遇，丰富的应用场景激发了创新动力，众多蓬勃发展的科创企业为开展联合创新创造了条件。外商投资法等政策法规的出台不断强化知识产权保护，也为创新营造了良好氛围。尹正介绍，近3年来施耐德电气中国区新增近30%的研发人员，其中专注于数字化研发者占51%。

与此同时，施耐德电气也在中国不断强化本土供应链，到目前为止实现了90%的本土采购率。“在中国市场，我们可以很快找到高质量、高性价比的供应商。本着与供应商长期共同发展的宗旨，我们在中国建立了有韧性的供应链，能快速应对市场需求的变化。”尹正表示，公司未来将进一步加大投资力度、本土创新力量和供应链布局，更好更快地满足细分行业的市场需求。“中国坚持扩大开放，营商环境持续改善，创新配套措施逐渐完备，促使我们坚定在中国长期发展的信心。”

“共同为实现可持续发展作贡献”

本报记者 田 泓

“别看走的是朴素工业风，它可是一座典型的绿色环保建筑。”在位于上海虹桥临空经济园区的江森自控亚太总部大楼，江森自控相关负责人朱永焕说起自家的“门面”充满自豪。

大楼采用一系列智慧建筑科技和解决方案，如太阳能电池板、雨水回收系统、绿色屋顶、智能照明及窗帘控制系统和地板送风系统等，节能节水可达40%以上。朱永焕说：“这栋大楼不仅是真实展示公司产品和解决方案的实验室，也是我们加大在华投资力度的标志。”

从1985年首次向中国市场提供自动温控技术，到1995年在广州和上海开设工厂，目前江森自控在中国市场已拥有9家制造工厂、3处研发中心、约8000名员工。其中，无锡研发生产园区是该公司全球最大的楼宇技术研发中心之一。

朱永焕表示，中国市场是江森自控最重要的业务增长市场，约占亚太地区总业务量的40%。中国工厂生产的产品70%用于满足本地市场需求。他介绍，全球约40%的碳排放来源于建筑施工和运营。特别是对于大城市来说，因服务型经济往往发生在建筑内，与建筑相关的碳排放比重越来越高。中国的城市对安全、舒适和可持续发展的基础设施需求不断增加。江森自控的一个重要业务领域，就是对既有建筑进行节能改造。

具有百年历史的“外滩三号”是上海第一幢钢结构建筑，2004年翻修后成为集艺术展示与餐饮娱乐功能于一体的新地标。2019年，江森自控对建筑的空调和热水系统进行节能改造，并将提供10年的合同能源管理服务。据估算，该建筑改造后每年可节约能源费支出183.6万元，综合节费率25.2%。

在北京城市副中心行政办公区能源站项目中，江森自控通过4台总装机制热量为39兆瓦的地源热泵系统，为总面积约96万平方米的区域提供高效的集中供暖供冷。单个供暖季（4个月）替代燃气1200万立方米，减排二氧化碳4万吨，相当于植树10万棵。

“中国提出大力发展节能低碳建筑，这令人感到振奋，我们将继续与本地伙伴加强合作，为中国市场量身定做相关应用，共同为实现可持续发展作贡献。”朱永焕说，中国的营商环境持续改善，外商投资法及实施条例的施行，《“十四五”利用外资发展规划》的出台等，让外资准入更自由、投资活动更便利、服务体系更健全、权益保护更有效、市场竞争更公平。“未来，我们将继续与各方一起助力中国经济绿色发展。”

“对中国市场扩大开放充满信心”

本报记者 王 慧

花旗集团研究部近期发布的报告认为，中国制造业的韧性、市场的规模与潜力、坚定的开放举措将不断吸引跨国公司来华投资。花旗集团在中国市场的首席经济学家余向荣对记者表示：“中国持续扩大开放有助于吸引更多外资。越来越多的跨国公司已将中国视为重要投资目的地，对中国市场扩大开放充满信心。”

花旗的报告基于中国美国商会、中国欧盟商会和日本贸易振兴机构分别开展的调查结果。调查显示，85%的在华美国企业表示，他们不会考虑将制造业或采购业务迁出中国，这一比例比2019年高出2个百分点。59%的欧盟企业在2021年表示，考虑扩大现有中国业务，创下2014年以来新高。多数日本企业表示，中国仍是海外投资的首选目的地。

“我们通过大数据搜索研究，过去一年多来，外界对所谓‘中国供应链转移’的关注度明显下降。最新的跨国公司调查也证实了这一点。实际上，很多跨国公司认为，中国是最值得看好的投资市场之一。”余向荣介绍，疫情防控期间，中国采取有效措施遏制疫情，国内的工厂迅速恢复生产，并凭借完备的工业生产体系成为全球“重要的生产保证”。

花旗服务350多家大型企业、2300多家新兴企业和中型企业以及70%的在华世界500强企业。“巨大的消费市场和市场进一步开放”“勤劳和高效的劳动力”“发达的基础设施和物流体系”“完备的产业结构有效缩短了供应链”“产品生产的附加值增高”……在余向荣看来，这些特点构成了中国制造业的优势，使中国的产业链供应链具有无可替代的作用。“从我们追踪的一些外资企业调查问卷来看，跨国企业对中国的开放措施和营商环境评价积极。”

继续完善准入前国民待遇加负面清单管理制度；落实合格境外投资者新规，便利境外投资者配置人民币资产；稳妥有序推进资本项目开放……近年来，中国金融业进一步推动制度型开放，各项政策加快落地。2021年7月，花旗银行成为第一家获准为中国境内的公募基金和私募基金提供证券投资基金托管服务的全球主要托管行。此外，中国的双碳目标推动绿色金融快速发展。2021年花旗为亚太地区客户筹集超过450亿美元可持续融资，用以支持绿色发展，同比增长500%并创历史新高，其中约1/3是为中国客户募集的。近期，该公司还推出与可持续发展目标挂钩的供应链融资服务，为实体企业的低碳转型提供更多绿色金融服务。

“消费升级进程中蕴藏的巨大潜力”

本报记者 宋豪新

从成都出发，沿天府大道一路向南，不到一个小时就来到位于眉山市的乐高乐园度假区建设现场。工人们正在忙碌。在项目指挥部会议室，每周一次的视频会议也在进行中。四川乐高乐园运营团队的负责人之一——默林娱乐全球主题公园管理服务总经理史福瑞，听取着各项工作的进度。

史福瑞曾见证了德国、马来西亚、阿联酋等多个国家乐高乐园的建成运营，市场经验丰富。史福瑞说，四川是中国西部的经济文化中心之一，休闲娱乐产业发达，“我们从中看到了中国市场消费升级进程中蕴藏的巨大潜力”。去年10月，默林娱乐集团首次发布四川乐高乐园度假区总体规划，并发起核心区域创意线上征集活动，乐园建设工作驶上快车道。目前，乐园主体部分正在抓紧建设地下工程，后勤设施已基本准备就绪，预计很快可以投入使用。

当地政府的大力支持和高效服务，让史福瑞和他的团队对乐园建设运营充满信心。史福瑞告诉记者，园区项目用地和水电气、通信等配套设施建设等方面都得到了当地的有力保障。“比如，项目落地需要办理16项行政审批，通常至少需要4个月，在这里50天就全部办好了。

除四川外，乐高乐园度假区项目还在深圳、上海落地并进入开发阶段。按照项目规划，这三座乐高乐园拥有统一品牌，在运营管理、消费者体验上既统一安排，也各有侧重。“得益于中国的投资环境和政府服务效率，三地项目可以同时顺利推进，很多国际同行都非常羡慕我们。”史福瑞说。

“在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，中国正成长为全球最具活力的主题公园市场。”史福瑞说。中国大型主题公园市场客流量增速明显。据不完全统计，中国已累计开发主题公园旅游点近3000个，其中规模性的主题公园300余家，大型和特大型主题公园93家。

“尤其值得肯定的是，中国已经建立起规范主题公园建设发展的政策指引体系，为行业转型升级和质量提升指明了方向。”史福瑞表示，随着中国经济社会快速发展，民众休闲娱乐需求和消费能力增长趋势明显，相信未来文化旅游市场产业将取得更快更好的发展。

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《 人民日报 》（ 2022年03月24日 17 版）

(责编：袁勃、杨光宇)