本报记者 霍 文

“到中企工作，我最大的收获就是能够完全靠自己努力养活全家人。”43岁的蒙古国中企员工阿木尔给记者讲述着这些年的变化：以前家里连件像样的电器都没有，现如今家里养了800多只羊，马群刚刚又添了10多匹小马驹，2020年在东方省省会乔巴山市市区购置了一套60多平方米的公寓，前不久又买了家用小轿车……

阿木尔出生在蒙古国东方省达西县一个牧民家庭。小学毕业后，他像父辈们一样放牧，有时也打打零工补贴家用。随着中蒙两国经贸合作日益密切，越来越多的中资企业来蒙投资办厂，创造了大量就业机会。2011年，阿木尔成为中国中铁资源集团新鑫公司的一名蒙古国籍员工。

“中国企业让我们过上了好日子，这不仅是我个人观点，也是我们公司数百名蒙方员工的共同感受。”阿木尔表示，“我敢说，我们公司的薪水在东方省是最高的。伙食、办公环境也很好。领导层与员工之间、中方员工与蒙方员工之间相处得特别融洽，像一家人一样。”

阿木尔现在是公司选矿厂浮选车间的班组长，带领着20余人的团队，负责白灰搅拌、药剂配药等工作。每天早晨一上班，他首先要给本班组的工人们布置当天的工作，明确目标任务，并对重点环节予以提示；之后的一整天里，他就和工人们忙在一起——在各个作业现场奔波，认真查看每一个工序流程，确保工人们的操作标准规范；在一些相对复杂的施工环节，他还常常撸起袖子，亲自上手带大家一起干。

“现在日子真是越过越好。如果可以，我想一直在这里工作。”谈到对未来的希望，阿木尔黝黑的脸上露出微笑，“等家里再富裕些，想带着妻子孩子到中国去看看。我最大的心愿，是孩子们长大了能考上大学，用所学的知识提高生产力，更好地建设国家”。

（本报乌兰巴托3月23日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月24日 03 版）

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