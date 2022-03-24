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中国驻巴勒斯坦办事处与新疆维吾尔自治区人民政府

举办“新疆是个好地方”视频交流会

2022年03月24日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报3月22日电  （记者沈小晓、韩立群）中国驻巴勒斯坦办事处与新疆维吾尔自治区人民政府22日共同举办“新疆是个好地方”视频交流会。来自巴勒斯坦政府、政党、高校、智库、群众组织的各界代表在线参会。

　　新疆维吾尔自治区人民政府副主席芒力克·斯依提在讲话中介绍了新疆社会和谐稳定、经济高质量发展、民生改善、民族团结、宗教政策等情况，指出美西方反华势力编造所谓涉疆“强迫劳动”“宗教压迫”“种族灭绝”等谎言谬论，破坏不了新疆各族群众的幸福生活，也阻挡不了新疆繁荣发展的历史进程。欢迎巴勒斯坦朋友到新疆参访，感受新疆发展变化。

　　巴勒斯坦社会发展部长艾哈迈德·马吉达拉尼和巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）阿拉伯关系与中国事务部中国局局长阿里·马沙勒在发言中称赞中国治疆政策取得巨大成就，指出这是对美西方造谣诋毁的最有力驳斥和回击，强调在事实面前，反华势力歪曲中国新疆反恐和去极端化努力、阻挠中国政府维护新疆安全稳定的图谋不会得逞。

　　中国驻巴勒斯坦办事处主任郭伟表示，中巴两国和两国人民都珍视和平与稳定，呼唤公平与正义，反对霸权和武力。维护国家领土主权完整，捍卫安全和发展利益，反对外部干涉内政，这是中巴两国和两国人民共同坚持的基本原则和重要共识。

　　会上播放了反映新疆自然风光、风土人情和发展成就的视频短片。新疆维吾尔自治区相关负责人回答了巴方代表的提问。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月24日 03 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

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