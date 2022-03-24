本报伊斯兰堡3月23日电 （记者程是颉）当地时间3月22日，巴基斯坦总统阿尔维在伊斯兰堡总统府会见正在访巴的国务委员兼外长王毅。

阿尔维表示，巴中友谊数十年一如既往，各领域合作不断加强。两国始终紧密团结、相互支持、相互帮助。巴方将坚定不移奉行一个中国政策，支持中方在台湾、涉港、涉疆等所有核心利益问题上的立场。巴中双方对国际地区问题的立场高度一致。巴方坚决反对一切外部势力遏制中国发展的任何企图。

阿尔维祝贺中国全面建成小康社会，成功实现第一个百年奋斗目标，表示中巴经济走廊建设已经“开花结果”，极大改善了巴民众生活。巴方希进一步加强两国在汽车、纺织、医药、农业及信息技术等领域合作。

王毅说，中巴友谊历经国际风云考验，坚如磐石、牢不可破。相互信任、相互支持是中巴全天候战略伙伴最鲜明的特征。总统先生在新冠疫情初发生时逆行访华，向中国人民表达支持；近期又公开表明支持北京冬奥会，反对体育政治化，中方对此高度赞赏。中方始终是巴方最长期、最可靠的战略伙伴，我们坚定支持巴维护主权、安全和民族尊严，坚定支持巴发展振兴、走向繁荣，坚定支持巴在国际和地区舞台上发挥更重要作用。中方愿同巴方推进传统领域合作，同时拓展信息技术、电子商务、数字经济等新兴领域合作，加大对巴社会民生项目投入，开展更多“小而美”合作项目。愿鼓励更多有资质的中国企业赴巴投资兴业，帮助巴提高自主发展能力，走出一条符合巴国情的发展道路。

王毅强调，中国有习近平总书记掌舵指航，9500万中共党员担当奉献，14亿多中国人民团结一心，第二个百年奋斗目标必将实现，中华民族的伟大复兴不可阻挡。百年变局和世纪疫情叠加，乌克兰危机不断外溢，当今世界的和平与发展面临更多不安全和不稳定因素。中方愿同巴基斯坦等发展中国家以及伊斯兰合作组织加强战略沟通和团结协作，为世界和地区注入更多稳定性，为全球和平、安全、发展作出更多新贡献。阿尔维感谢中方长期以来在国际上坚守正义、主持公道，表示愿同中方一道，维护相互尊重、不干涉内政、善邻睦邻等国际关系基本准则。

访问期间，王毅会见巴基斯坦总理伊姆兰·汗，同巴外长库雷希举行会谈，并出席巴国庆日活动，还将会见巴陆军参谋长巴杰瓦。

《 人民日报 》（ 2022年03月24日 03 版）

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