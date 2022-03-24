本报记者 苏 航

苏丹东部加达里夫州法乌镇，马路上络绎不绝的卡车满载着一包包棉花，随车的棉农交谈间带着笑意。他们都奔赴同一个目的地——一家中企在当地建立的轧花厂。

“今年棉花产量增加了，我们的收入也变多了。”看着轧花厂工作人员将自家种的棉花称重、登记，当地棉农哈米姆·阿勒满心喜悦。

中国—苏丹棉花合作种植正迎来丰收，棉花收取量已超上一年度总和，预计到棉花收获季结束，今年总体棉花收取量将是去年的3倍。

中苏棉花合作种植项目由山东新纪元农业发展有限公司运营，已成为中苏农业合作的重点项目之一。公司在当地推行“公司+灌区+农户”的合作种植模式，对解决当地民众就业、提高苏丹棉花种植和加工水平产生了积极影响。目前，当地棉花种植面积超过20万亩，每年可创造4万多个就业岗位，有效改善了当地人民的生活条件。

阿卜杜拉·宰穆是法乌拉哈德灌区总经理。看着法乌镇上熙熙攘攘的人群和生意兴隆的超市、商铺，他高兴地说：“附近与中国公司合作种植棉花的农民都尝到了甜头。种好的棉花由中国公司包收包销。大家不用像从前一样看天吃饭，积极性提高了，收入也大幅增加。”

“收成好了、挣钱多了，我们的生活也大变样了！”第十六村棉花种植户巴希尔·塞伊曼招呼记者到他新盖的房子去做客。新房是砖瓦结构，宽敞明亮，屋里摆放着簇新的家具和家电。离新房不远还有一间草房：里面低矮狭小，只能放下两张单人床，也没有电灯。“以前我们就住在这样的草房里。那时虽然也种棉花，但产量不高、没有固定的销路，每年收入很低。”塞伊曼说，“中国朋友来了之后，不仅给我们提供了更好的种子，还有农机和技术指导，棉花产量上去了，也不愁卖不出去了。大家手里有钱，都盖起了新房，日子越来越好。”

“棉花合作种植项目的成功，带动更多人走上致富路。”农民阿卜杜勒·萨利赫刚把新购置的卡车清洗一新。“这些年与中国公司合作种棉花的人越来越多，棉田面积逐渐扩大，大家的运输需求也不断增大。”萨利赫说，他与几个朋友看准商机，组织起运输队，专门为当地棉农提供运输服务。“现在生意非常好，几年内收回成本不成问题。将来我们还打算开一家运输公司，把事业做大。”

据了解，中企通过改善棉花品种、资助农户种植、打通销售渠道，根据当地的土地、水源、光照等情况给予技术指导等方式，帮助当地农民脱贫致富。“苏丹农业具有很大发展潜力，我们计划在棉花合作种植成功的基础上，拓展蓖麻等经济作物种植，希望能够帮助更多当地农民过上好日子。”公司负责人田中华说。

苏丹农业与林业部部长阿布·巴克尔表示，棉花合作种植项目是苏中农业合作的代表性项目之一，为苏丹经济社会发展作出了贡献。“期待双方开展更多合作项目，推动苏丹农业发展取得更好成效，让更多当地民众彻底摆脱贫困。”

（本报喀土穆3月23日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月24日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)