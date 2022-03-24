发展寄托着生存和希望，象征着尊严和权利。中国愿同各方一道，积极落实好全球发展倡议，努力实现不让任何国家掉队、不让任何诉求被忽视、不让任何一个人落伍的目标

“习近平主席提出的全球发展倡议，对推动实现联合国2030年可持续发展目标、解决全球发展不平等不平衡问题具有重要意义”“印尼将全力支持，愿同中方密切沟通，推进倡议落实，为促进全球共同发展作出贡献”……自去年9月提出以来，全球发展倡议迅速得到联合国以及近百个国家的响应支持。在全球发展进程受到新冠肺炎疫情严重冲击之际，中国引领国际社会聚焦发展、共促发展，携手构建全球发展共同体，展现出重要历史关头的大国智慧和担当。

明者因时而变，知者随事而制。全球发展倡议之所以迅速得到广泛响应支持，关键在于回应了国际社会和各国人民的普遍关切。疫情延宕反复，人类发展指数30年来首次下降，世界新增1亿多贫困人口，近8亿人生活在饥饿之中，全球发展不平等不平衡问题更加突出，国际社会迫切需要找到弥合发展鸿沟的现实路径。作为继“一带一路”之后习近平主席提出的又一重大倡议，全球发展倡议是对全球发展合作的“再动员”，是对以人民为中心这一核心人权理念的“再确认”，为缩小南北鸿沟、破解发展不平衡问题提出了“路线图”，也为推进联合国2030年可持续发展议程提供了“加速器”。

中国的成功实践让全球发展倡议具有巨大吸引力。改革开放40多年来，中国坚持以经济建设为中心不动摇，一心一意谋发展，取得举世瞩目的发展成就。中国坚持以人民为中心的发展思想，不断增强人民的获得感、幸福感、安全感。中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动经济走上高质量发展之路。中国如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，进一步提升了中国发展经验的全球影响力。全球发展倡议强调坚持发展优先，坚持以人民为中心，坚持普惠包容，坚持创新驱动，坚持人与自然和谐共生，坚持行动导向，具有鲜明的中国经验底色。联合国驻华协调员常启德认为，这一倡议是蕴含着中国全面建成小康社会宝贵经验的全球化表达，“一个更加普惠、平衡的全球发展图景，将因中国而增添强大动力”。

中国的博大胸怀让全球发展倡议具有广泛感召力。中国始终认为，只有大家一起发展才是真发展，各国都应成为全球发展的参与者、贡献者、受益者，不能一个国家发展、其他国家不发展，一部分国家发展、另一部分国家不发展。全球发展倡议自提出之日起，就是向全世界开放的公共产品。倡议旨在加快落实联合国2030年可持续发展议程，推动全球共同发展，推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段，具有鲜明的开放包容属性。“我在联合国发起的全球发展倡议同二十国集团推动全球发展宗旨和重点方向高度契合”“我不久前提出的全球发展倡议契合东盟各国发展需要，可以与《东盟共同体愿景2025》协同增效”……在一系列双多边场合，习近平主席表达欢迎各方积极参与的良好愿望，得到各方积极响应。

中国的务实行动让全球发展倡议不断落地走实。倡议的生命力在于落实。在提出倡议之时，中国就强调“坚持行动导向”，提出重点推进减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等领域合作，为落实倡议明确了抓手。今年1月正式成立的“全球发展倡议之友小组”，重点开展包括加强政策对话、分享最佳实践、促进务实合作等三方面工作，将为落实倡议不断注入重要动力。在双多边层面，中国积极推动倡议与有关国家和地区发展战略对接，如太平洋岛国将倡议与太平洋可持续发展路线图和蓝色太平洋2050战略相衔接，非洲国家将其与非盟《2063年议程》对接等，都将推动全球发展倡议落地走实。外国学者称赞，中国举措是对世界经济复苏的有力推动，也是践行真正的多边主义的具体行动。

发展寄托着生存和希望，象征着尊严和权利。面对重重挑战和道道难关，人类必须攥紧发展这把钥匙。中国愿同各方一道，积极落实好全球发展倡议，努力实现不让任何国家掉队、不让任何诉求被忽视、不让任何一个人落伍的目标，为建设共同繁荣的世界、构建人类命运共同体作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2022年03月24日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)