本报北京3月23日电 （记者杨一）3月23日，以“加强党的建设，奋进新时代中古社会主义新征程”为主题的第四届中古两党理论研讨会以视频方式举行。中共中央总书记、国家主席习近平向会议致贺信，古共中央第一书记、国家主席迪亚斯—卡内尔向会议致祝贺视频。中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长黄坤明在开幕式上宣读习近平总书记贺信并致辞，古共中央政治局委员、中央书记处书记莫拉莱斯出席并致辞。

黄坤明表示，习近平总书记和迪亚斯—卡内尔第一书记分别向会议致贺，为两党加强治国理政经验交流提供了重要遵循。中共十九届六中全会指出，“两个确立”对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。中国党和人民在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下取得了历史性成就，也必将在这一思想指引下建设更加坚强的马克思主义执政党，夺取更加伟大的社会主义事业新胜利。新征程上，两党深入开展理论实践交流互鉴，有利于加强各自党的建设和执政能力建设，共同推动中古两党两国关系取得新发展。

莫拉莱斯高度评价以习近平同志为核心的中共中央领导中国取得辉煌成就，表示古共愿同中共加强治党治国经验交流，促进古中各领域合作，共同推动双方关系和社会主义事业发展。

《 人民日报 》（ 2022年03月24日 03 版）

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