本报记者 李嘉宝

据外媒报道，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德近日到访阿拉伯联合酋长国，这是他自2011年叙利亚危机爆发以来首次访问阿拉伯国家。专家指出，此访释放叙利亚与阿联酋关系改善的积极信号，或将促进叙利亚与其他阿拉伯国家关系回暖。

友好会晤

据阿联酋《国民报》报道，巴沙尔访阿是阿叙两国近期多轮沟通和协商的结果，双方在涉及各自利益的多个领域进行了广泛磋商。

据阿联酋通讯社报道，阿联酋阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬与巴沙尔会晤时表示，叙利亚是“阿拉伯（世界）安全的基本支柱”，阿联酋渴望加强与叙利亚的合作。双方强调要维护叙利亚领土完整，讨论了向叙利亚及其人民提供政治和人道主义支持。

2011年叙利亚危机爆发后不久，阿拉伯国家联盟中止了叙利亚的成员国资格，包括海湾阿拉伯国家合作委员会成员国在内的许多阿拉伯国家关闭了驻叙大使馆。

巴沙尔访阿正值叙利亚危机爆发11周年之际。路透社称，此访凸显巴沙尔政府与阿联酋关系升温。之前，巴沙尔对外只访问过伊朗与俄罗斯。卡塔尔半岛电视台认为，此访发出了迄今为止最明确的信号，即阿拉伯世界一些国家愿意与叙政府重新接触。

西北大学中东研究所副教授王晋在接受本报记者采访时指出，阿联酋是中东地区重要的阿拉伯国家，阿叙关系改善有可能推动海湾阿拉伯国家乃至整个阿拉伯世界与叙利亚走近。

背后考量

近年来，阿联酋与叙利亚逐步加强外交联系。2018年12月，阿联酋重新开放驻叙利亚大使馆。2021年11月，阿联酋外交与国际合作部长阿卜杜拉率团访问叙利亚并会见巴沙尔。同时，阿拉伯国家谋求与叙关系正常化的呼声日渐高涨。阿联酋、埃及、黎巴嫩等国呼吁阿盟恢复叙利亚成员国资格，多国重开驻叙使馆或与叙利亚接壤的边境口岸。

王晋指出，一些阿拉伯国家逐渐转变对叙立场，主要基于以下考虑：其一，2018年之后巴沙尔政府已控制叙利亚绝大部分土地，与叙利亚展开交往或发生任何官方联系，需通过巴沙尔政府进行，这是一个客观现实需求。其二，叙利亚危机持续多年，包括海湾阿拉伯国家在内的国际社会普遍认识到，对话是解决政治纷争的重要手段。解决叙利亚问题，应当建立在与巴沙尔政府开展正常接触的基础之上。

路透社指出，一些阿拉伯国家寻求与巴沙尔政府改善关系，政治和经济方面的考虑十分突出。在叙利亚政治分析人士伊马德·萨利姆看来，沙特、阿联酋等国要在地区内制衡伊朗和土耳其，就必然要拉拢叙利亚。此外，叙利亚拥有重要的陆路口岸和天然气管道，黎巴嫩、约旦等国为了解决本国经济困境，希望改善对叙关系，寻求更多合作可能。

美国“失望”

叙利亚和阿拉伯国家关系走近，让美国很“心塞”。据美联社报道，对于此次巴沙尔访问阿联酋，美国国务院表示，对明显试图让巴沙尔政权合法化的行为“深感失望和不安”，美方不支持其他国家与叙政权关系正常化，在叙危机政治解决方案取得进展前，美方不会取消对叙制裁，也不会支持叙重建。

叙利亚危机爆发以来，美国及其西方盟友支持叙反对派武装，并多次施加制裁。王晋指出，美国一直否认巴沙尔政府的合法性，并阻止巴沙尔政府与国际社会开展正常接触，阻碍了叙政治、经济、安全、外交及社会领域的重建进程，也给叙问题的政治解决、叙与阿拉伯国家关系的改善带来负面影响。

王晋进一步指出，尽管叙阿关系未来还面临一些不确定性，如阿拉伯国家如何转变对巴沙尔政府的固有观念、如何处理与叙反对派的关系、如何应对美国的施压等，但总体上看，近两年叙利亚政府与阿拉伯国家关系改善已经成为大趋势。

分析认为，随着美国在中东地区实行战略收缩，中东地区政治力量将重新分化组合。路透社称，由于美国政府未能有力支持阿拉伯盟友解决安全忧虑，海湾国家开始担心美国“靠不住”。伊马德·萨利姆指出，中东各国已开始展开平衡外交，寻求发展与美国以外国家的关系。

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