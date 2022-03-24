本报记者 严 瑜

美国劳工部公布的数据显示，今年1月美国消费者价格指数环比上涨0.6%，同比上涨7.5%，创1982年2月以来最大同比涨幅，凸显美国通货膨胀压力继续攀升。图为近日，美国纽约一家加油站的电子屏显示油品价格。

郭 克摄（新华社发）

俄乌冲突爆发以来，以美国为首的西方国家联手对俄实施了多轮经济制裁，以金融打击为主，辅以高科技贸易管制、能源贸易限制、针对个人的经济制裁和旅行限制，甚至连俄罗斯的猫、狗、树都不放过。

然而，从已经显现的效果来看，经济制裁非但无助于政治解决俄乌冲突，而且不断推高全球商品价格、恶化高通胀水平并冲击产业链供应链，使处于脆弱疫后复苏进程中的全球经济继续承压。这也让国际社会再次看清，美国惯用的经济制裁和经济胁迫，对世界和平与发展有百害而无一利。

动辄制裁打压

“华盛顿已经对制裁上瘾，就像一个5岁孩子对糖果上瘾一样”，对美国政府借助制裁手段肆意打压他国的“惯性”行为，美媒作出这样的评价。

对古巴实施长达60年的经济、商业和金融封锁，对朝鲜不断加大制裁力度，10年内两次将伊朗踢出SWIFT国际结算系统，禁止其他国家个人或实体进口委内瑞拉原油，联手其他西方国家加码对俄制裁……长期以来，美国滥用自身金融霸权地位和技术优势，频频采取单边霸凌行径，对多国制裁施压，并随意挑起“贸易战”，借国家安全之名肆意打压别国高科技企业，大搞经济胁迫。

“冷战时期，美国就通过签署总统行政令及国会立法，以经济封锁、出口管制、贸易禁运等形式，对他国实施经济制裁，进行经济打压。冷战结束之后，美国更多采取加征关税、金融制裁、冻结海外资产等手段。近年来，除了传统的制裁方式之外，美国政府还对伊朗、俄罗斯等国抛出金融‘核武器’，将这些国家的主要银行从SWIFT国际结算系统中剔除。”复旦大学美国研究中心教授韦宗友在接受本报记者采访时分析称。

美国财政部发布的《2021年制裁评估报告》显示，自“9·11”事件以来，美国对他国实施的经济和金融制裁呈爆炸性增长。截至2021财年，美国已生效的制裁措施累计达到9400多项，比20年前增长了近10倍。

外交学院美国问题专家李海东向本报记者指出，美国现任政府上台之后，保留了前任政府的不少经济胁迫手段，包括挥舞关税“大棒”、将其他国家之间的正当经济合作项目视作地缘政治博弈工具、利用国内法对其他国家进行“长臂管辖”、构筑科技“铁幕”等。

盟友也不放过

值得注意的是，近年来，在美国经济胁迫的受害者名单里，还有不少美国的盟友和伙伴。2018年3月，美国以“危害国家安全”为由，对多个国家和地区的钢铁和铝产品分别加征最高25%和10%的关税，其中就包括日本、加拿大和欧盟等美国盟友和主要贸易伙伴。

“近年来，美国对世界多国屡屡实施经济胁迫，让对方屈服于自己的要求，根本目的是维护全球霸权地位，其实质是破坏国际法的霸权主义和强权政治。”韦宗友分析称，对美国而言，相比军事手段，经济胁迫能用相对较小的代价给对方制造较大的经济损失，进而迫使对方知难而退。“特别是近年来，美国国内反战情绪高涨，海外用兵面临巨大阻力，在此背景下，美国政府采取非军事手段，可以用较小成本来实现自身政策目标。”

美国对他国滥施霸凌的一个衍生结果，是日渐动摇美元的霸权地位，使世界各国减少对美国的经济、金融依赖。

国际货币基金组织2021年发布的数据显示，美元在全球外汇储备中所占份额已经下降至约59%，为25年来的最低水平。

“当前，世界各国在经济上对美国的依赖呈现出明显的削弱态势。美国面临的一项巨大挑战是如何确保世界各国在安全领域和经济领域继续依赖美国。为此，美国在经济上胁迫其他国家上美国的‘战车’，同美国所谓的‘竞争对手’‘脱钩’，这是一种典型的集团对抗逻辑和冷战思维。”李海东指出，为了维护自身经济霸主地位，美国还致力于制定一套以美国为中心的规则，确保世界各国的资源能够源源不断地输入美国，使美国在全球范围内不受阻碍地“吸血”。

美国对盟友也毫不手软。从强取豪夺法国阿尔斯通公司的能源部门及芯片公司金普斯，到向台积电、三星等企业强索芯片供应链机密数据，再到威胁对参与“北溪2号”天然气管道项目的公司进行制裁，只要认为自身霸权地位受到威胁，美国都会“无差别”地祭出胁迫手段。

在2021年10月下旬召开的欧盟峰会期间，法国总统马克龙公开宣称，要加快欧元的国际化进程，才能让欧盟不受美元的“长臂管辖”。今年1月，墨西哥和加拿大因无法忍受美国在汽车贸易领域的压制，抱团成立了一个争端解决小组，强烈要求美国重新定义汽车进口的免税条件。

做法损人害己

“美利坚合众国”已成为“制裁合众国”——美国塔夫茨大学教授、布鲁金斯学会高级研究员德雷兹纳曾在《外交政策》杂志发表文章批评指出，美国历届政府滥用经济胁迫和经济暴力手段，将制裁作为解决外交问题的首选方案，非但起不到效果，还造成人道主义灾难。

“目前看来，美国为了实现自身政策目标以及刺激国内经济，还将继续‘两手出击’，一方面通过经济制裁来打压对手，另一方面通过滥发货币来转移国内通胀风险。”韦宗友指出，在当前新冠肺炎疫情远未结束的背景下，世界经济复苏本就步履维艰。美国为了刺激本国经济，以应对疫情为由，采取多轮量化宽松措施，增加全球通胀风险，加剧全球金融动荡。同时，美国滥用经济制裁，导致能源和大宗商品价格飙升，给全球产业链供应链带来巨大冲击，将进一步拖累世界经济。

“美国搅乱全球经济秩序，加剧世界陷入分裂对抗的可能性，以武断强硬的方式干扰经济全球化进程，导致世界各国不得不选边站队、相互对抗，难以实现互惠互利、共同发展。”李海东说。

美国用尽各种经济胁迫手段，真能如愿守住全球霸主地位吗？答案恐怕恰恰相反。

近日，多家外媒纷纷指出，滥用制裁是美国霸权走向穷途末路的表现。印度《欧亚时报》发文称，美国将经济制裁武器化，以惩罚包括其盟友和合作伙伴在内的数十个国家。但这并没有达到目的。华盛顿可以欺负其他国家并让它们服从自己命令的日子一去不复返了。

美国智库新美国安全中心高级研究员彼得·哈里尔指出，美国频繁制裁他国主要是因为美国主导了国际金融秩序，但是如果美国过于激进地使用制裁措施，将迫使其他国家认真考虑创建一个能够替代美国的金融体系，这将削弱美国的经济主导地位。简言之，美国的单边制裁措施将导致其自身在世界经济中被孤立。

“种种事实足以表明，美国实施经济胁迫是一种损人害己的典型做法，最终非但达不到其预期目的，还会搬起石头砸自己的脚。”李海东说。

(责编：袁勃、杨光宇)