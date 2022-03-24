□ 贾平凡

一段时间以来，美国鼓噪中国“经济胁迫”的奇谈怪论甚嚣尘上。美国不仅自己下场炮制所谓中国“经济胁迫”论，还拉拢盟友和伙伴以此为由围堵打压中国。

所谓“经济胁迫”的帽子怎能扣到中国头上？中国一不搞霸凌制裁，二不搞长臂管辖，三不无理打压别国企业，如何胁迫？又胁迫了谁？一直以来，中国始终从本国相关行业合法权益和消费者安全出发，严格按照中国法律法规和世贸组织规则，对外国输华产品采取相应措施，完全合理合法，无可指摘。美国把中国维护国家主权的正当举措故意歪曲为“经济胁迫”，暴露了美国“话语霸凌”的虚伪性和欺骗性。

其实，“经济胁迫”这顶帽子，美国自己戴上才当之无愧。搞胁迫一直是其传统长项。凭借全球第一超级大国的绝对优势，美国一贯推行“不顺从就是反对”战略，谁不顺从，就会面临其肆意打压。这样的案例不胜枚举：美国长期以来对古巴、朝鲜、伊朗、委内瑞拉挥舞制裁大棒，对多国随意挑起贸易战；滥用国家安全名义肆意打压别国高科技企业，不择手段打压法国阿尔斯通、日本东芝等公司；胁迫台积电、三星等企业交出芯片供应链机密数据，搞赤裸裸“勒索外交”……凡此种种，美国在全球范围内实施的经济胁迫，堪称厚黑教科书。

自身劣迹斑斑，美国为何还沉迷于编造所谓中国“经济胁迫”论？明眼人一看便知，这种“贼喊捉贼”的把戏，意在妖魔化中国，为美国的对华政策服务。

美国精心炮制的所谓中国“经济胁迫”论，是对华遏制打压的新一轮霸凌把戏。这背后是美西方对中国崛起的整体性焦虑综合征。改革开放以来，尤其是2001年加入世贸组织后，中国经济发展成就远超西方预期。以美国为首的一些西方国家，越来越不适应，也不愿接受。过去，他们动辄以“市场经济地位”之名钳制中国，给中国添堵。但随着中国实施更高水平的对外开放政策，再打“市场经济地位”这张“牌”已不管用，于是，美国便开始炒作中国“经济胁迫”论。

近年来，以美国对华贸易霸凌为代表的“经济胁迫”外交遭遇重大挫折，全球新冠肺炎疫情重创美国等国经济，并加剧社会治理危机。在此背景下，美国转头纠集盟友和伙伴，试图通过打“经济胁迫”牌，形成“对华经济围堵统一战线”，既将本国治理失败的祸水引向中国，又遏制中国发展。

新冠肺炎疫情发生以来，作为世界第一制造业大国和全球第二大经济体，中国率先在全球主要经济体中实现正增长，成为全球产业链和供应链名副其实的稳定器，为推动全球抗疫合作和世界经济复苏作出重要贡献。

在百年变局叠加世纪疫情的严峻形势下，沦为“抗疫失败国”的美国，还面临国家治理失效和经济复苏乏力两大考验，指望嫁祸别人治自己的病，无异于水中捞月。

(责编：袁勃、杨光宇)