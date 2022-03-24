新华社伊斯兰堡3月23日电 当地时间3月23日，国务委员兼外长王毅在出席伊斯兰合作组织外长会期间在伊斯兰堡会见冈比亚外长坦加拉。

王毅说，两国复交以来，冈方恪守一个中国原则，维护了双边关系的政治基础，中方对此表示赞赏。中冈在国际上坚定相互支持，体现了双方关系的高水平。中冈关系持续稳定健康发展，完全符合两国人民的长远和根本利益。中方将继续支持冈国家发展和民生改善，愿深化双方战略沟通，共同维护不干涉内政这一发展中国家安身立命的国际关系基本准则。

坦加拉表示，冈中关系历经风雨，稳步发展，各领域合作顺利推进，两国已成为最可靠、最强劲的伙伴。对华友好是冈比亚坚定的政治决断，我们将永远同中国站在一起，始终坚持一个中国政策，不会有任何改变。

坦加拉表示，同中国一样，冈比亚坚定奉行独立自主的外交政策，坚定支持多边主义。中国为促进全球发展发挥了引领作用，为世界团结抗疫作出重要贡献，那些自以为是的国家根本没有资格指责攻击中国。

王毅强调，恰恰是那些对中国肆意抹黑污蔑的国家，在历史上对很多发展中国家犯下累累罪行，也给伊斯兰国家带来战乱和苦难。中国的发展是和平力量的增长、发展力量的增强。我们从不搞代理人战争，从不谋求所谓势力范围。我们反对强权政治、阵营对抗，主张大小国家一律平等，倡导国际关系民主化。中国坚定同发展中国家站在一起，站在历史正确一边。发展中国家的振兴代表着人类进步的潮流，21世纪是发展中国家的世纪，我们对此充满信心。

坦加拉欢迎中国出席伊斯兰合作组织外长会，期待进一步加强双方交流合作。王毅表示，中国外长首次与会标志着中国同伊斯兰世界关系进入新阶段。祝贺冈比亚获得伊斯兰合作组织峰会主办权，期待并相信冈将继续在伊合组织中发挥积极作用，促进伊斯兰世界团结进步，推动中伊交流合作不断迈上新台阶。

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