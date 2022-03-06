新华社东京3月6日电 据日本媒体5日报道，日本福岛县、宫城县和岩手县受访的42个市町村长中，约六成反对东京电力公司福岛第一核电站核污水排放入海。

日本《朝日新闻》对上述东北三县中曾因2011年“3·11”大地震遭受海啸灾害或因福岛核事故被下达避难指示的42个市町村的负责人进行了问卷调查，问卷调查的时间截至2月。结果显示，约六成受访者反对福岛第一核电站核污水排放入海。

反对意见中，最多的理由是日本“国内外对此事了解不充分”，其次是“很多渔业从业者反对”以及“国家和东京电力公司对声誉损害和赔偿的措施不完善”。此外，上述42个市町村长中有七成对当地今后的复兴情况感到不安。

应日方邀请，国际原子能机构调查小组2月14日至18日到日本完成首次实地调查。据国际原子能机构介绍，该机构将在“经处理后”的核污水排放入海前发布一份带有结论的综合报告。

2011年“3·11”大地震导致福岛第一核电站堆芯熔毁、放射性物质外泄，持续冷却堆芯的作业以及雨水、地下水流入反应堆设施产生了大量核污水。日本政府2021年4月决定将福岛第一核电站的核污水经过滤并稀释后排放入海。东京电力公司计划于2023年春季开始向太平洋排放。此举在日本国内和周边国家引发强烈担忧。

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