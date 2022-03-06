人民网曼谷3月5日电 （记者孙广勇）3月5日，亚洲中文教育国际论坛在线举行。本次论坛由泰国宋卡王子大学普吉孔子学院和泰国孔敬大学孔子学院联合主办，越南河内国家大学下属外国语大学、韩国汉阳大学（首尔）人文学院、柬埔寨皇家科学院孔子学院、伊朗德黑兰大学孔子学院、孟加拉国南北大学孔子学院、缅甸福庆孔子课堂联合协办，《汉学与国际中文教育》编辑部为支持单位。

本次论坛旨在促进新形势下亚洲各国中文教育领域的学术交流，探讨后疫情时代亚洲中文教育的理论与方法。北京语言大学李宇明教授、日本大阪大学古川裕教授、韩国汉阳大学（首尔）严翼相教授、泰国农业大学吴琼副教授等14位海内外知名专家学者分别就亚洲12个国别的中文教育情况进行专题汇报。中国国际中文教育基金会副理事长兼秘书长赵灵山先生、中华人民共和国驻泰王国大使馆教育参赞冯俊英女士应邀线上出席并分别致开、闭幕辞。本次论坛共吸引了700余位亚洲各国的国际中文教育工作者及学习者线上参会。

论坛开幕式由泰国宋卡王子大学普吉孔子学院中方院长杨文波副教授主持。赵灵山副理事长在开幕致辞中表示，孔子学院为各国民众，特别是亚洲国家提供了学习中文、了解中华文化的平台，搭建了中外民众沟通交流的桥梁。作为提升孔子学院教学水平和国际中文教育质量最重要的群体，各位资深专家学者齐聚云端，分享各地区中文教学经验，探讨中文教学发展，对国际中文教育事业的发展起到积极推动作用。未来，国际中文教育基金会也会继续支持世界范围内的国际中文教育项目，为推动世界多元文明交流互鉴、构建人类命运共同体贡献力量。

本次论坛先后举行了4场大会报告，其中既有宏观的“亚洲各国中文教育的历史、现状与未来发展”的回顾与前瞻，又有具体的“专门用途中文教育”“高校中文专业课程”“本土中文教材编写”以及“中文学习案例”的专题分析。

此次召开的亚洲中文教育国际论坛紧扣国际中文教育热点，立足亚洲中文教育发展现状，贴近亚洲各国中文教育实际需求。各位专家学者群策群力，致力于解决亚洲中文教育存在的现实问题，为亚洲中文教育的未来发展方向做出了科学、合理、敏锐的构想与展望。论坛的成功举办将进一步促进亚洲中文教育发展，提高国际中文教育的影响力。

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