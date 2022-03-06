秦刚大使与驻美中华总会馆及旧金山侨领合影。刘关关 摄

驻美中华总会馆总董赠予秦刚大使书法作品。刘关关 摄

秦刚大使向驻美中华总会馆赠送礼物。刘关关 摄

人民网旧金山3月4日电 （记者邓圩）当地时间3月4日下午，中国驻美大使秦刚携夫人走访美国旧金山市唐人街，驻美中华总会馆及当地各大侨团和华侨对秦刚大使的到来表示热烈欢迎。

秦刚大使走访唐人街店铺。刘关关 摄

从旧金山市都板街到市德顿街，一路上鳞次栉比的街铺食肆、百年老店，唐人街的华人舞起雄狮热情欢迎大使。秦刚大使走进店铺与当地经商的华侨热情交谈，鼓励大家走出目前疫情造成的经营困难。“来到这里非常亲切，就像到家一样。看到自己的同胞，看到处处是中国的建筑，中国的商铺，中国的餐馆，感觉很亲切。”秦刚大使说。

秦刚大使走访唐人街店铺。刘关关 摄

在驻美中华总会馆，秦刚大使会见了当地侨商代表。在会见中秦刚说，100多年来，广大侨胞以吃苦耐劳的精神，在这里生息繁衍，为当地发展作出重要贡献，旧金山唐人街的发展就是炎黄子孙自强不息的缩影。现在，我们伟大祖国已实现第一个百年奋斗目标，历史性地解决了绝对贫困问题，正向着第二个百年奋斗目标迈进。祖国需要海外的中华儿女继续关心、支持、参与祖国和家乡的建设发展。

秦刚大使走访唐人街新亚洲超市。刘关关 摄

秦刚表示，在中美友好交往中，海外侨胞可以起到不可替代的纽带和桥梁作用。希望广大旅美侨胞都能够团结在中华民族伟大复兴的中国梦的旗帜下，再接再厉，为我们的民族复兴和国家统一大业，为中美关系健康稳定发展作出新的更大贡献。

秦刚强调，广大侨胞要团结起来，维护自身正当、合法的权益。同时，也要让更多美国人通过我们华人的勤劳、智慧和友善，进一步了解中国，改变对中国一些刻板的认识。

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