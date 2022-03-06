新华社德黑兰3月5日电（记者高文成 王守宝）伊朗外长阿卜杜拉希扬5日表示，在国际原子能机构总干事格罗西访问伊朗期间，希望双方的互信与合作得到进一步加强。

据伊朗外交部消息，阿卜杜拉希扬当天与格罗西会谈时说，国际原子能机构需要采取独立、专业和公正的做法。希望国际原子能机构在监督和检查伊朗核设施之外加强与伊朗的关系和合作，包括支持伊朗和平核工业。

阿卜杜拉希扬表示，希望国际原子能机构与伊朗原子能组织之间的谈判和谅解，比以往任何时候都更能为相关协议的实施铺平道路。

当天早些时候，格罗西与伊朗原子能组织主席伊斯拉米会谈并共同共见记者。伊斯拉米对记者说，他同格罗西同意解决双方在伊核计划保障监督领域悬而未决的问题。格罗西说，他一直同伊朗方面保持定期接触，伊朗核问题全面协议相关方谈判、伊朗与国际原子能机构的合作是相互关联的，如果伊朗和国际原子能机构不能就保障问题达成协议，伊核谈判也很难达成协议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

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